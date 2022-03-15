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    Байден остаточно погодив надання Україні $13,6 млрд

    Джо Байден підписав документ про фінансування уряду США, який передбачає виділення допомоги Україні - Байден остаточно погодив надання Україні $13,6 млрд
    Джо Байден підписав документ про фінансування уряду США, який передбачає виділення допомоги Україні

    Байден назвав таку допомогу Україні історичною

    Президент США Байден остаточно погодив надання Україні «історичних» $13,6 млрд допомоги. Про це йдеться в повідомленні у Twitter.

    «Я щойно підписав документ про двопартійне державне фінансування, який зберігає уряд відкритим і надає Україні історичні 13,6 млрд доларів», - повідомив Байден.

    Раніше Сенат Конгресу США схвалив виділення для України $13,6 млрд термінової допомоги.

    Документ визначає фінансування уряду США на решту фінансового року. Він, зокрема, передбачає виділення $13,6 млрд для допомоги Україні та союзникам у Європі, а також на інші заходи для реагування на російську агресію. Пакет включає кошти на гуманітарну й економічну допомогу, а також на посилення оборонних спроможностей України й союзників США у країнах Балтії та Центральної і Східної Європи.

    Термінова допомога України є частиною загального пакета фінансування урядових програм на 1,5 трильйона доларів, за яку проголосувала Палата представників.

    Раніше Байден видав указ про виділення із державного бюджету додаткових $200 млн для допомоги Україні, яка протистоїть збройній агресії Росії.

    Теги: росія США Джозеф Байден війна фінансування Україна #stoprussia
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    Байден остаточно погодив надання Україні $13,6 млрд