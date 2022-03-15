Байден остаточно погодив надання Україні $13,6 млрд

Джо Байден підписав документ про фінансування уряду США, який передбачає виділення допомоги Україні

Байден назвав таку допомогу Україні історичною

Президент США Байден остаточно погодив надання Україні «історичних» $13,6 млрд допомоги. Про це йдеться в повідомленні у Twitter.

«Я щойно підписав документ про двопартійне державне фінансування, який зберігає уряд відкритим і надає Україні історичні 13,6 млрд доларів», - повідомив Байден.

Раніше Сенат Конгресу США схвалив виділення для України $13,6 млрд термінової допомоги.

Документ визначає фінансування уряду США на решту фінансового року. Він, зокрема, передбачає виділення $13,6 млрд для допомоги Україні та союзникам у Європі, а також на інші заходи для реагування на російську агресію. Пакет включає кошти на гуманітарну й економічну допомогу, а також на посилення оборонних спроможностей України й союзників США у країнах Балтії та Центральної і Східної Європи.

Термінова допомога України є частиною загального пакета фінансування урядових програм на 1,5 трильйона доларів, за яку проголосувала Палата представників.

Раніше Байден видав указ про виділення із державного бюджету додаткових $200 млн для допомоги Україні, яка протистоїть збройній агресії Росії.