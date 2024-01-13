Через ракетний удар по Сумщині тисячі квартир лишилися без опалення

Вранці у Шостці пролунали сім вибухів

Сьогодні вранці російські окупанти вдарили ракетами по місту Шостка Сумської області, пошкоджений об’єкт інфраструктури. Без опалення залишилися 12 тисяч квартир мешканців. Про це повідомила Сумська ОВА.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними влади, починаючи з 7:30 ранку, у Шостці пролунали сім вибухів.

«Пошкоджений об’єкт інфраструктури. Без опалення зранку залишились 12 тисяч квартир мешканців. Станом на 11 годину розпочалося відновлення теплопостачання. Продовжують роботу аварійно-рятувальні служби», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також зазначається, що влада Сумщини виділила матеріали для усунення наслідків ракетного удару в пошкоджених будівлях Шостки. Триває ліквідація наслідків ракетного удару.

«За попередньою інформацією, одна жінка зазнала поранень. Дані щодо постраждалих та руйнувань уточнюються», – додали в Сумській ОВА.

Нагадаємо, що зранку 13 січня, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, російські окупанти здійснили удар по м. Шостка Сумської області. За попередніми даними, місто було атаковано надзвуковими крилатими ракетами Х-22, вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше 26 будинків. Унаслідок ворожої атаки зазнала поранення 47-річна цивільна жінка.