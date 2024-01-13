РФ ударила ракетою по Шостці: зруйновано десятки будинків (фото)

Унаслідок ворожої атаки зазнала поранення 47-річна жінка

Зранку 13 січня, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, російські окупанти здійснили удар по м. Шостка Сумської області.

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За попередніми даними, місто було атаковано надзвуковими крилатими ракетами Х-22. Про це повідомляє прокуратура Сумщини.

Унаслідок ворожої атаки зазнала поранення 47-річна цивільна жінка.

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Вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше 26 будинків.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області.

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Нагадаємо, в Україні понад дві години тривала масштабна повітряна тривога, яка була оголошена близько 6 години ранку через ракетну небезпеку.

Під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Кременчуці Полтавської області та Дніпрі. Сили ППО збили дві крилаті ракети над Криворізьким районом Дніпропетровщини.

Близько 6:39 прогриміли вибухи у Кропивницькому.

Також прогриміли вибухи у Чернігові. У місті є пошкодження.

У Дніпрі в суботу вранці сталося влучання внаслідок російської ракетної атаки. Крім того, сили ППО збили дві крилаті ракети над Криворізьким районом Дніпропетровщини.