РФ ударила ракетою по Шостці: зруйновано десятки будинків (фото)
Унаслідок ворожої атаки зазнала поранення 47-річна жінка
Зранку 13 січня, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, російські окупанти здійснили удар по м. Шостка Сумської області.
За попередніми даними, місто було атаковано надзвуковими крилатими ракетами Х-22. Про це повідомляє прокуратура Сумщини.
Унаслідок ворожої атаки зазнала поранення 47-річна цивільна жінка.
Вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше 26 будинків.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області.
Нагадаємо, в Україні понад дві години тривала масштабна повітряна тривога, яка була оголошена близько 6 години ранку через ракетну небезпеку.
Під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Кременчуці Полтавської області та Дніпрі. Сили ППО збили дві крилаті ракети над Криворізьким районом Дніпропетровщини.
Близько 6:39 прогриміли вибухи у Кропивницькому.
Також прогриміли вибухи у Чернігові. У місті є пошкодження.
У Дніпрі в суботу вранці сталося влучання внаслідок російської ракетної атаки. Крім того, сили ППО збили дві крилаті ракети над Криворізьким районом Дніпропетровщини.
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