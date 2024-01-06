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Росіяни гатили артилерією по Нікополю: є загиблий, серед поранених – дитина

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росіяни гатили артилерією по Нікополю: є загиблий, серед поранених – дитина
Наслідки ворожого обстрілу Нікополя, 6 січня 2024 р.
фото: Сергій Лисак/Telegram

Окупанти вбили 45-річного чоловіка

Російські загарбники сьогодні вранці, 6 січня, вдарили з артилерії по Нікополю на Дніпропетровщині. Від ворожої атаки загинула людина, двоє отримали поранення. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

«Росіяни вбили 45-річного чоловіка. Та поранили 16-річну дівчинку і чоловіка 66 років. Це сталося вранці. Ворог вдарив артилерією по Нікополю», – написав посадовець.

За його словами, у місті в результаті сьогоднішньої атаки пошкоджені 13 приватних будинків та шість господарських споруд. Також зачепило кілька авто, лінії електропередач і газогін.

Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

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Наслідки ворожого обстрілу Нікополя, 6 січня 2024 р.
фото: Сергій Лисак/Telegram

Нагадаємо, що сьогодні зранку, 6 січня, під час масштабної повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи.

До слова, триває 682-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 62 бойових зіткнення. Найбільше ворожих атак відбито на Авдіївському, Мар’їнському та Херсонському напрямках.

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Теги: Дніпропетровщина обстріл поранення

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