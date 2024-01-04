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Остап Яриш Український журналіст, який з 2019 року працює в Сполучених Штатах Америки

Чи дійсно Захід не помітив останні ракетні атаки на Україну?

glavcom.ua
Ворог продовжує атакувати ракетами українські міста
фото: glavcom.ua

Можливо, атаки Росії нарешті додадуть західним чиновникам відчуття терміновості

Бачив уже кілька дописів про те, що світові ЗМІ не пишуть нічого про останні масовані атаки Росії, а «західна спільнота вже навіть і заяв не робить – обстріли як буденність».

Це ще раз наштовхує на думку про інформаційні бульки у соцмережах, бо в моїй стрічці була трохи інша картина. В ній було достатньо реакцій від західних лідерів та дипломатів, плюс публікацій світових ЗМІ та дописів експертів/оглядачів.

CNN: Росія атакує Україну новою хвилею ударів проти цивільних;

The Telegraph: Україна збила рекордну кількість Кинджалів, які Росія називала невловимими;

BBC: Атаки Росії демонструють, наскільки критичним для Києва є продовження західної допомоги;

«Українські сили ППО працюють добре, але Україна має отримати більше допомоги. Новорічні свята закінчилися, Захід має налаштуватися серйозно та діяти вже зараз», – президент Латвії Едгарс Рінкевічс.

«Лицемірна Росія. Вона звинувачує інших у геноциді, а сама знову бомбардує цивільні обʼєкти в Україні та вбиває невинних. Хоче, щоб ми втомилися від війни і відмовилися від українців. Але цього не станеться. Ні цього року, ні ніколи», – голова МЗС Чехії Ян Ліпавскі.

«Ми маємо відповісти зрозумілою Путіну мовою: посиливши санкції, щоб він не міг виробляти зброю через контрабандні компоненти. А також надавши Києву далекобійні ракети, які дозволять знищувати пускові майданчики та командні центри», – голова МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Це лише декілька тез зі ЗМІ та заяв міжнародних партнерів. Був теж заклик від німецького Бундестагу негайно передати Києву ракети Taurus. Дзвінок Сунака і Зеленського. І розмова Блінкена і Кемерона, де також обворили підтримку України.

Розумію, що більшість з цього слова і заяви – і що всі чекають дій. Закономірно, погляди зараз звернуті на США. І особливо на Конгрес, від якого залежить військова допомога.

Так виглядає, що там теж зарухались. Вчора група американських сенаторів завчасно повернулася з канікул для обговорення угоди про безпеку кордону, щоб розблокувати допомогу для України та Ізраїлю.

Не знаю, що з цього вийде, але можливо, атаки Росії нарешті додадуть законодавцям відчуття терміновості, якщо його в них до цього не було. Принаймні, в останні дні дискурс довкола цього активізувався.

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Теги: ЗМІ обстріл новорічні свята Україна санкції росія

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Остап Яриш

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