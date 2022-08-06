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Через ворожий обстріл відключений від енергосистеми один із блоків ЗАЕС

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Через ворожий обстріл відключений від енергосистеми один із блоків ЗАЕС
Окупанти порушили роботу Запорізької АЕС
фото з відкритих джерел

Окупанти пошкодили лінію електропередач і перебили магістраль, що транспортує водень до АЕС

Увечері 5 серпня російські війська обстріляли магістраль, що транспортує водень на Запорізьку АЕС. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Вчора ввечері ворожий обстріл був здійснений по магістралі, що транспортує водень на ЗАЕС. Виникла пожежа. Інформації щодо постраждалих немає», - поінформував він.

Також внаслідок пошкоджень ліній електропередач 4-й енергоблок станції відключений від енергосистеми та переведений до резерву.

Нагадаємо, 5 серпня  окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. 

Зазначається, що рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека. Наразі постраждалих немає.

Раніше гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що окупована Запорізька АЕС «вийшла з-під контролю». 

Днями державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що окупанти перетворили Запорізьку атомну електростанцію на «ядерний щит».

Нагадаємо, Україна в ООН закликала закрити небо над нашими АЕС. Зазначається, що з огляду на зростання небезпеки для українських АЕС внаслідок російського вторгнення ООН має докласти зусиль, щоб закрити небо над ядерними об’єктами в Україні. 

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