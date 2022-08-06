Окупанти завезли на Запорізьку АЕС невідомий вантаж – ЗМІ

Джерела на АЕС повідомляють, що рашисти замінували машинний зал першого енергоблоку

На території окупованої Запорізької АЕС помічена підозріла активність російських загарбників. Про це повідомляє The Insider з посиланням на свої джерела на атомній станції.

У розпорядженні видання також є відео, на якому російські військові вантажівки заїжджають на територію АЕС та що розвантажують.

За даними джерела, колона військових вантажівок прибула на територію АЕС 2 серпня. Вантажівки зупинилися між першим і другим енергоблоками і через деякий час частина колони по одній машини почала заїжджати на територію машинного залу першого енергоблоку через вантажні ворота. За даними джерела, окупанти замінували машинний зал.

Згідно зі свідченнями іншого джерела, на території станції знаходяться близько 500 російських солдатів та військова техніка, у тому числі БТРи, зенітні установки та техніка для радіохімічної розвідки, а територія навколо станції замінована російськими військами. За даними джерела, поблизу села Водяне, що найближче до АЕС, знаходяться батареї «Градів», а міни та боєкомплект російські солдати зберігають у безпосередній близькості до енергоблоків, під естакадами, причому частина боєкомплекту навіть усередині енергоблоку. Чи був енергоблок замінований, чи його просто використовують для зберігання вибухівки, другому джерелу невідомо.

Обстріли, які 5 серпня були зафіксовані на території АЕС, обидва джерела вважають інсценованою провокацією. За даними співробітника одного з блоків, внаслідок обстрілу знеструмилося резервне живлення по всій станції, а на 3 блоці спрацювали дві системи безпеки та запустилися дизелі (це означає, що система безпеки блоку знеструмилася).

Нагадаємо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.

Зазначається, що рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека. Наразі постраждалих немає.