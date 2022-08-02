Україна в ООН закликала закрити небо над нашими АЕС

ООН має докласти зусиль, щоб закрити небо над ядерними об’єктами в Україні

Україна вважає, що потрібно вдатися до рішучих дій аби запобігти ядерній катастрофі глобального масштабу

З огляду на зростання небезпеки для українських АЕС внаслідок російського вторгнення ООН має докласти зусиль, щоб закрити небо над ядерними об’єктами в Україні. Про це повідомив заступник глави МЗС України Микола Точицький на конференції в ООН, присвяченій Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, передає «Укрінформ».

«Уперше в історії цивільні ядерні об'єкти були перетворені на військові та плацдарми російської армії – на порушення положень Договору про нерозповсюдження ядерної зброї щодо мирного використання атомної енергії», – наголосив він.

Дипломат вказав, що світ став свідком того, як виникає в реальності ядерний тероризм», спонсорований ядерною державою.

Точицький закликав ООН вдатися до «рішучих спільних дій», аби запобігти ядерній катастрофі глобального масштабу.

«Ми просимо закрити небо над атомними станціями в Україні, забезпечити захист системами ППО, довести справою, що агресор не може залишатися без жодного покарання тільки тому, що володіє ядерною зброєю», – зазначив заступник міністра.

Раніше повідомлялося, щоООН вважає можливим ядерний конфлікт через війну в Україні.