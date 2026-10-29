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Чернігів: російський удар забрав життя 15-річної гімнастки

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Чернігів: російський удар забрав життя 15-річної гімнастки
Російський удар забрав життя Яни Пєшкової
Фото: Яна Пєшкова/instagram

Серед жертв атаки на центр міста опинилася Яна Пєшкова

Унаслідок російської атаки на Чернігів 29 жовтня загинула 15-річна гімнастка Яна Пєшкова. Дівчина була вихованкою місцевої студії художньої гімнастики Magic sports. Про її загибель повідомили представники спортивного закладу, передає «Главком».

У студії розповіли, що Яна була частиною їхньої спортивної родини. Наставники згадали дівчину та її плани на майбутнє, які обірвалися через російський удар.

«Їй було лише 15 років. Вона була вихованкою нашої студії, частиною нашої спортивної родини. Дівчинкою, у якої попереду мало бути ціле життя, стільки мрій, планів і щасливих моментів… Але Росія вирішила по-іншому», – йдеться в повідомленні Magic sports.

Представники спортивної студії зазначили, що Яна назавжди залишиться в їхній пам'яті світлою, щирою та усміхненою. Вони також висловили співчуття родині та близьким загиблої.

«Немає слів, здатних втамувати такий біль. Світла пам'ять. Наша Яна – наше янголятко», – написали у студії.

Згодом стало відомо, що другою загиблою внаслідок російського удару стала 15-річна Марія Мозгова. Обидві дівчини навчалися в Чернігівському ліцеї №1.

Нагадаємо, 29 жовтня російські війська атакували Чернігів реактивними безпілотниками. Близько 12:00 начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив про влучання російського дрона в центральній частині міста.

Унаслідок удару виникли пожежі в магазинах та автомобілях. Під атаку потрапили цивільні жителі, які перебували в центрі Чернігова.

За інформацією Брижинського, внаслідок російського обстрілу загинули щонайменше двоє людей. Обидві загиблі – 15-річні дівчата. Крім того, повідомлялося про близько 30 постраждалих. Очільник міської військової адміністрації наголосив, що російський удар припав на час, коли жителі міста займалися повсякденними справами.

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Теги: смерть Чернігів війна

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