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Уночі окупанти атакували газовидобувну інфраструктуру на Полтавщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Уночі окупанти атакували газовидобувну інфраструктуру на Полтавщині
На об’єкті виникла пожежа
фото: «Нафтогаз»

Унаслідок російської атаки пошкоджено технологічне обладнання

Уночі 15 жовтня російська терористична армія вдарила по газовидобувній інфраструктурі групи «Нафтогаз» на Полтавщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що внаслідок удару ворожого БпЛА пошкоджено технологічне обладнання, на об’єкті виникла пожежа. Роботу призупинено.

«Співробітники в момент атаки перебували в укритті, ніхто з персоналу не постраждав. На місці триває оцінка наслідків та масштабів руйнувань», – зазначив в.о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

Нагадаємо, зранку 15 жовтня російська терористична армія атакувала Полтавщину. Зафіксовано влучення ворожих БпЛА по двох промислових підприємствах у Полтавському та Миргородському районах.

Зауважимо, що 12 жовтня уночі Росія атакувала газовидобувну інфраструктуру групи «Нафтогаз» у Харківській області. Унаслідок удару реактивного дрона виникла пожежа. Працівники підприємства під час обстрілу перебували в укритті.

Теги: Нафтогаз України війна Полтавщина

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