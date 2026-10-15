Уночі окупанти атакували газовидобувну інфраструктуру на Полтавщині
Унаслідок російської атаки пошкоджено технологічне обладнання
Уночі 15 жовтня російська терористична армія вдарила по газовидобувній інфраструктурі групи «Нафтогаз» на Полтавщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.
Зазначається, що внаслідок удару ворожого БпЛА пошкоджено технологічне обладнання, на об’єкті виникла пожежа. Роботу призупинено.
«Співробітники в момент атаки перебували в укритті, ніхто з персоналу не постраждав. На місці триває оцінка наслідків та масштабів руйнувань», – зазначив в.о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.
Нагадаємо, зранку 15 жовтня російська терористична армія атакувала Полтавщину. Зафіксовано влучення ворожих БпЛА по двох промислових підприємствах у Полтавському та Миргородському районах.
Зауважимо, що 12 жовтня уночі Росія атакувала газовидобувну інфраструктуру групи «Нафтогаз» у Харківській області. Унаслідок удару реактивного дрона виникла пожежа. Працівники підприємства під час обстрілу перебували в укритті.
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