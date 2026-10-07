Ракетна атака на Україну, Трамп анонсував розмову з Путіним: головне за ніч 7 жовтня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 7 жовтня 2026 року

Цієї ночі російські терористи атакували балістичними ракетами Україну, президент США Дональд Трамп анонсував розмову з Володимиром Путіним, США закликали своїх громадян виїхати з РФ через ймовірний спалах легеневої чуми.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 7 жовтня.

Удар по Києву

Пожежа у Києві після атаки фото: соціальні мережі

Вночі 7 жовтня російські терористи атакували Київ балістичними ракетами. У мережі пишуть, що під ударом знаходяться об'єкти енергетики, але ця інформація потребує підтвердженння.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Оболонському районі влучання на територію нежитлової забудови.У Подільському – в складські приміщення. Екстрені служби прямують на місця.

Ворог вдарив по Дніпру

Росія вдарила ракетами по Дніпру фото з відкритих джерел

Вночі 7 жовтня російська окупаційна армія атакувала Дніпро балістичними ракетами. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За інформацією Ганжи, росіяни вдарили по промисловому підприємству у Дніпрі.

Трамп поговорить з Путіним

Трамп не розповів про що розмовлятиме з Путіним фото: Bloomberg

Президент США Дональд Трамп заявив про намір незабаром провести телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Американський лідер зазначив, що спілкування відбудеться «дуже скоро». Водночас Трамп утримався від розкриття подробиць щодо порядку денного майбутніх перемовин та деталей розвідувальних даних стосовно можливих дій Росії.

США закликали своїх громадян виїхати з РФ

Будівля посольства США у Москві фото з відкритих джерел

Американське дипломатичне представництво в Росії звернуло увагу на інформацію про спалах легеневої чуми в Іркутській області, де хвороба призвела до загибелі людини, а також спричинила введення карантинних обмежень і блокування роботи місцевих медустанов.

У відомстві наголосили, що уважно відстежують ситуацію, однак допомога американцям в РФ, особливо за межами Москви, є вкрай обмеженою, а для самих працівників дипмісії можуть запровадити додаткові заборони на пересування.

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