Удар по центру Чернігова: загинули дві 15-річні дівчини, серед постраждалих є діти
Унаслідок удару пошкоджено магазини, горять автомобілі
Сьогодні, 29 жовтня, російська терористична армія завдала удару по центральній частині Чернігова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського та Чернігівську міську раду.
Зазначається, що унаслідок удару пошкоджено магазини, горять автомобілі.
«Попередньо загинуло дві людини, ще дві постраждало. Виникла пожежа в магазинах. Інформація уточнюється», – написав Брижинський.
Оновлено о 13:18
Кількість поранених зросла до 15 осіб. До лікарень міста доставлено 11 постраждалих, ще чотирьом надано медичну допомогу на місці.
Оновлено о 12:20
«Щодо постраждалих: наразі відомо про чотирьох осіб. Трьох дорослих доставили до медичного закладу. Також постраждала дитина, її теж госпіталізували», – зауважила міська рада.
Оновлено о 12:33
Кількість постраждалих унаслідок удару зросла до 11 осіб, серед них – двоє неповнолітніх. Двоє людей загинули. Про це повідомила Чернігівська міська рада.
Оновлено о 12:46
Брижинський уточнив, що унаслідок удару загинули дві 15-річні дівчини.
Нагадаємо, 29 жовтня російська терористична армія атакувала електропотяг у Дніпрі. Унаслідок цього загинуло багато людей.
До слова, 29 жовтня російська терористична армія атакувала муніципальний автобус у Запоріжжі. Унаслідок удару постраждали люди.
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