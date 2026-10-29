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Удар по центру Чернігова: загинули дві 15-річні дівчини, серед постраждалих є діти

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удар по центру Чернігова: загинули дві 15-річні дівчини, серед постраждалих є діти
Наслідки російської атаки на Чернігів
фото: Дмитро Брижинський/Telegram

Унаслідок удару пошкоджено магазини, горять автомобілі

Сьогодні, 29 жовтня, російська терористична армія завдала удару по центральній частині Чернігова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського та Чернігівську міську раду.

Зазначається, що унаслідок удару пошкоджено магазини, горять автомобілі.

«Попередньо загинуло дві людини, ще дві постраждало. Виникла пожежа в магазинах. Інформація уточнюється», – написав Брижинський.

Оновлено о 13:18

Кількість поранених зросла до 15 осіб. До лікарень міста доставлено 11 постраждалих, ще чотирьом надано медичну допомогу на місці.

Оновлено о 12:20

«Щодо постраждалих: наразі відомо про чотирьох осіб. Трьох дорослих доставили до медичного закладу. Також постраждала дитина, її теж госпіталізували», – зауважила міська рада.

Оновлено о 12:33

Кількість постраждалих унаслідок удару зросла до 11 осіб, серед них – двоє неповнолітніх. Двоє людей загинули. Про це повідомила Чернігівська міська рада.

Оновлено о 12:46

Брижинський уточнив, що унаслідок удару загинули дві 15-річні дівчини.

Нагадаємо, 29 жовтня російська терористична армія атакувала електропотяг у Дніпрі. Унаслідок цього загинуло багато людей.

До слова, 29 жовтня російська терористична армія атакувала муніципальний автобус у Запоріжжі. Унаслідок удару постраждали люди.

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Теги: Чернігів війна

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