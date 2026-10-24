Президент США заявив, що після завершення війни Вашингтон зможе вести бізнес як з Росією, так і з Україною

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість економічної співпраці Сполучених Штатів із Росією після укладення мирної угоди. За його словами, бізнес-відносини стануть можливими після врегулювання війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера під час спілкування з журналістами.

«США зможуть вести бізнес із Росією та Україною після укладення мирної угоди», – сказав Трамп.

Такуж пропозицію він анонсував для України. За словами американського президента, якщо обидві країни підпишуть мирну угоду, то зможуть розраховувати на значні економічні проекти в партнерстві з США. Судячи зі слів Трампа, він може розгялдати чергове послаблення санкцій як стимул для Росії погодитися на мирний договір.

Варто нагадати, що президент Чехії Петр Павел заявив, що домовленість президента США Дональда Трампа щодо постачання російського дизельного пального послабила міжнародний тиск на Москву та ускладнила досягнення перемир’я між Україною та Росією. За його словами, сторони були близькими до припинення вогню, однак рішення Вашингтона змінило ситуацію.