Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Трамп зробив Путіну пропозицію стосовно мирної угоди

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Трамп зробив Путіну пропозицію стосовно мирної угоди
Американський президент пов’язав перспективи економічного співробітництва з обома державами з досягненням мирної домовленості
фото: AP

Президент США заявив, що після завершення війни Вашингтон зможе вести бізнес як з Росією, так і з Україною

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість економічної співпраці Сполучених Штатів із Росією після укладення мирної угоди. За його словами, бізнес-відносини стануть можливими після врегулювання війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера під час спілкування з журналістами.

«США зможуть вести бізнес із Росією та Україною після укладення мирної угоди», – сказав Трамп.

Такуж пропозицію він анонсував для України. За словами американського президента, якщо обидві країни підпишуть мирну угоду, то зможуть розраховувати на значні економічні проекти в партнерстві з США. Судячи зі слів Трампа, він може розгялдати чергове послаблення санкцій як стимул для Росії погодитися на мирний договір.

Варто нагадати, що президент Чехії Петр Павел заявив, що домовленість президента США Дональда Трампа щодо постачання російського дизельного пального послабила міжнародний тиск на Москву та ускладнила досягнення перемир’я між Україною та Росією. За його словами, сторони були близькими до припинення вогню, однак рішення Вашингтона змінило ситуацію.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп путін війна санкції переговори Україна росія США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни ловлять мігрантів для війни проти України
У Санкт-Петербурзі силовики влаштували рейд на ринку для відправки мігрантів на війну
17 жовтня, 03:40
Згодом Маск, за даними видання, був «стривожений» можливою негативною реакцією європейських клієнтів SpaceX на обмеження
Журналісти з’ясували, хто був ініціатором обмеження Starlink для України
16 жовтня, 21:31
Китайський основний бойовий танк під час навчань «Центр-2026» у Челябінській області Росії
Росія навчала Китай застосовувати реактивні дрони у війні
10 жовтня, 06:30
Неназваний український високопосадовець підтвердив продовження далекобійних ударів по російських енергетичних об’єктах
«Ми продовжимо палити їхні НПЗ»: Україна відповіла на рішення Трампа – FT
10 жовтня, 00:25
ЗСУ за півроку звільнили майже вдвічі більше території, ніж захопила Росія – ISW
ЗСУ за півроку звільнили майже вдвічі більше території, ніж захопила Росія – ISW
2 жовтня, 12:23
Окупанти пов'язують перебої з нічною атакою безпілотників на енергетичні об'єкти
В окупованому Криму після вибухів почалися відключення світла
2 жовтня, 09:49
Заява Пєскова пролунала після того, як російська влада неодноразово говорила про відсутність умов для відновлення переговорів
Кремль назвав головну перешкоду для відновлення переговорів з Україною
1 жовтня, 13:18
В Європі до ідеї вивільнення запасів ставляться скептично
Politico: Білий дім сподівається, що Європа вивільнить дизельне паливо зі стратегічних резервів
30 вересня, 00:05
Наслідки влучення російського БпЛА по центру Києве вдень 28 вересня. Україна, 2026 рік
Удар у серце науки: чому Росія цілила в Академію?
29 вересня, 09:45

Економіка

Трамп зробив Путіну пропозицію стосовно мирної угоди
Трамп зробив Путіну пропозицію стосовно мирної угоди
Російський ВПК переносить виробництво до Китаю: причина
Російський ВПК переносить виробництво до Китаю: причина
Україна запропонувала перенести митний контроль углиб Польщі та Словаччини
Україна запропонувала перенести митний контроль углиб Польщі та Словаччини
Експорт зброї з України. Виробники назвали головну перешкоду
Експорт зброї з України. Виробники назвали головну перешкоду
РФ планує підвищити ціни на пальне для росіян на тлі дизельної угоди Трампа та Путіна – ЗМІ
РФ планує підвищити ціни на пальне для росіян на тлі дизельної угоди Трампа та Путіна – ЗМІ
Велика Британія відновила виробництво великокаліберної зброї вперше за 20 років
Велика Британія відновила виробництво великокаліберної зброї вперше за 20 років

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 жовтня 2026
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
64K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком
58K
Китай відреагував на пропозицію Путіна провести переговори з Трампом і Сі
52K
Львівщина: сусіди полеглого воїна виступили проти перейменування вулиці на його честь

Новини

Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
Вчора, 09:30
Дмитрівська поминальна субота 2026: дата, традиції та що потрібно робити цього дня
Вчора, 07:00
В Україні до 17°, у деяких областях помірні дощі: погода на 24 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 24 жовтня 2026: традиції та молитва
23 жовтня, 22:00
Зеленський після розмови з Кушнером і Віткоффом зробив заяву про мирні переговори
23 жовтня, 17:30

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua