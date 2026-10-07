Росія випробовує в Україні сценарій війни проти інших країн – Зеленський

Президент наголосив, що нинішня ситуація становить проблему не лише для України

Президент заявив, що Москва хоче залишити за собою можливість застосувати цей досвід проти будь-якої держави

Росія використовує війну проти України як своєрідне випробування того, що в майбутньому може застосувати проти інших країн. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, пише «Главком».

За словами глави держави, Росія веде війну не лише проти України, а й проти міжнародних правил, прагнучи зберегти для себе можливість діяти так само щодо інших держав.

«І те, що відбувається в Україні, – репетиція того, що Росія хоче собі залишити як можливість робити з будь-якою країною. І в Європі, і не тільки», – сказав Зеленський.

❗️Зеленський попередив про подальше посилення російських атак За словами президента, Росія рухається до ескалації обстрілів і вбивств, а загроза для України залишається щоденною. Глава держави закликав світових лідерів не мовчати після масованих ударів РФ та наголосив на необхідності додаткових пакетів підтримки, посилення ППО і постачання ракет для українських систем протиповітряної оборони. Також Зеленський заявив, що тиск на Росію має посилюватися, адже наразі Путін не відчуває достатніх проблем через продовження війни. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 7, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

Президент наголосив, що нинішня ситуація становить проблему не лише для України. Він закликав західні країни зважати на те, що російська агресія створює ширшу загрозу для європейської та міжнародної безпеки.

«Це проблема всіх у Європі і в західному світі», – заявив Зеленський. Він також звинуватив країну-агресора у веденні війни всупереч загальним правилам міжнародного життя.

«Росія веде війну проти всіх правил життя, щоб правил ніяких не було взагалі, лише бажання сильного», – сказав президент. Зеленський додав, що, на його думку, російське керівництво досі вірить у можливість нав'язувати свою силу іншим державам.

Цю заяву президент зробив після масованої російської атаки, внаслідок якої, за його словами, загинули 25 людей, ще близько 100 були поранені. Зокрема, у Прилуках Чернігівської області російська ракета Х-101 влучила в будинок. Там загинули 19 людей, серед них п'ятеро дітей.

Зеленський також повідомив, що за одну ніч українські військові збили 44 ракети – крилаті та балістичні – та подавили 117 ударних безпілотників. Водночас він наголосив, що Росія продовжила атаки і вдень.

Президент закликав партнерів України посилити підтримку та забезпечити постачання необхідних засобів протиповітряної оборони. «Загроза є кожного дня, і кожного дня потрібно, щоб у батареях ППО були ракети», – наголосив Зеленський.

Напередодні російська атака призвела до загибелі людей у кількох регіонах України. Найбільше жертв зафіксували у Прилуках на Чернігівщині, де російська ракета влучила у житловий будинок. Роботи з розбору завалів тривали протягом дня.