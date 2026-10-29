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Переговори опинилися під загрозою? Кремль зробив заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Переговори опинилися під загрозою? Кремль зробив заяву
Юрій Ушаков сказав, що ситуація на Близькому Сході не дозволяє провести переговори найближчим часом
фото: Reuters

Ушаков назвав перешкоду для проведення переговорів

Помічник російського диктатора з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що терміни проведення наступного раунду тристоронніх переговорів залежать від ситуації на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Бачите, яка зараз ситуація на Близькому Сході, вона просто не дозволяє провести цей саміт найближчим часом, як я вважаю. Це залежить від багатьох обставин, зокрема від того, як розвиватиметься американо-іранський конфлікт: чи буде взаєморозуміння, чи що буде. Від цього, мабуть, залежатиме доля нашого саміту», – сказав Ушаков.

Помічник диктатора зазначив, що саміт залишається на порядку денному. «І зі зрозумілих причин ми не можемо погодитися на те, щоб провести його зараз», – додав він.

Напередодні президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що можливе загострення ситуації на Близькому Сході не завадить проведенню нового раунду переговорів за участю України, США та Росії. Наразі триває підготовка до тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі, яку планують провести до 10 листопада.

До слова, Росія поки не розглядає можливості залучення європейських представників до наступного раунду мирних переговорів щодо України. Помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що питання участі Європи вирішуватимуть на пізнішому етапі.

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Теги: війна переговори

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