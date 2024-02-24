Четверо бійців 65-ї бригади розбили два відділення окупантів

Двадцять чотири орки висунулись на позицію захисників

Четверо українських воїнів розбили два відділення окупантів. Трапилося це під час нещодавньої спроби росіян зайти в Роботине на півдні Запорізької області. Відповідне відео оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко.

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Двадцять чотири орки висунулись на позицію 65-ї бригади на двох БМП і одній МТ-ЛБ. Українську позицію тримали всього чотири бійці.

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«Четвірка прийняла бій. На нічному відео помітно, як одразу, після того, як відчайдухи почали косити орків з автоматів, на допомогу підключилась артилерія. Прилетіло в центр групи ворожих штурмовиків і по їхній техніці. На цій ділянці четверо оборонців просто розкатали російський наступ на Роботине. А на іншій 65-ка ще допомогла 118-тій бригаді ліквідувати прорив», – розповів Цаплієнко.

На ранок четвірка сміливців повитягувала з підвалів російських штурмовиків, яким пощастило вціліти.

Раніше один український воїн самотужки стримав десятьох окупантів.

До слова, триває 731-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення.