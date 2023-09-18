Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ розбили найкращі бригади окупантів, уряд звільнив Маляр. Головне за 18 вересня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЗСУ розбили найкращі бригади окупантів, уряд звільнив Маляр. Головне за 18 вересня
фото: Генштаб

У боях на Бахмутському напрямку були розбиті та повністю втратили боєздатність 72 окрема мотострілецька бригада, 31 та 83 окремі десантно-штурмові бригади

ЗСУ в боях за Бахмут розбили найкращі бригади окупантів, Україна подала позов до Світової організації торгівлі, уряд звільнив Маляр і ще трьох заступників міністра оборони. «Главком» зібрав у добірку новини 18 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

ЗСУ в боях за Бахмут розбили найкращі бригади окупантів

У результаті успішних дій українських військ була пробита лінія оборони ворога на Бахмутському напрямку, яку він намагався закрити, кидаючи в бій всі наявні резерви.

У боях на Бахмутському напрямку були розбиті та повністю втратили боєздатність одні із найбільш підготовлених і найкращих частин ворога – 72 окрема мотострілецька бригада, 31 та 83 окремі десантно-штурмові бригади

Уряд звільнив Маляр і ще трьох заступників міністра оборони

Кабінет міністрів України звільнив чотирьох заступників міністра оборони. Серед звільнених Ганна Маляр.

Зокрема, з посади заступника міністра оборони звільнено:

  • Гаврилова Володимира Валеріановича;
  • Замлинського Ростислава Теодозійовича;
  • Маляр Ганну Василівну;
  • Шарапова Дениса Олександровича.

Суд у Гаазі розпочав слухання за позовом України проти РФ

Міжнародний суд ООН у Гаазі поновив слухання у позові України проти Росії щодо конвенції про геноцид. Зазначимо, що Україна подала позов через кілька днів після початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

Зокрема, Україна вимагає притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття «геноцид».

Україна стверджує, що Росія зловживає міжнародним правом, заявляючи, що вторгнення було виправдане для запобігання нібито геноциду на Донбасі. Тому Кремль використав це як підставу для початку повномасштабної агресії.

Євросоюз готує 12-й пакет санкцій проти Росії

Європейський Союз готується до боротьби за те, що має бути включено до його 12-го пакету санкцій через війну Росії проти України. Новий пакет може з'явитися у першій половині жовтня або бути оголошений під час саміту ЄС-США, запланованого на наступний місяць, дату якого наразі не встановлено.

Нові заходи, які можуть бути представлені вже наступного місяця, ймовірно, включатимуть довгоочікуване рішення використовувати прибуток, отриманий від заморожених активів центрального банку РФ, для допомоги Києву.

Україна подала позов до Світової організації торгівлі

Україна подала позов до Світової організації торгівлі (СОТ) проти Польщі, Словаччини та Угорщини через односторонню заборону ними імпорту української агропродукції.

Як повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, позов подано відповідно до домовленості про правила та процедури вирішення спорів Угоди про заснування СОТ.

Читайте також:

Теги: війна суд окупанти Міноборони Європейський союз

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ успішно звільняють території на Бахмутському напрямку
ЗСУ успішно звільняють території на Бахмутському напрямку
Сьогодні, 18:48
Пентагон налагоджує моніторинг використання наданої Америкою допомоги
Пентагон відправляє до Києва ревізорів: що перевірятимуть США
14 вересня, 06:29
Кремль терміново перекинув на Луганщину новосформовану армію – британська розвідка
Кремль терміново перекинув на Луганщину новосформовану армію – британська розвідка
13 вересня, 09:20
Україна заявила, що навіть без РФ буде зроблено все, щоб відкрити судноплавство для всіх видів вантажів
Дії ООН щодо Зернової угоди заохочують РФ до продовження війни – Подоляк
11 вересня, 14:44
Безкоштовне навчання в обмін на службу: Рада готує новий законопроєкт
Безкоштовне навчання в обмін на службу: Рада готує новий законопроєкт
8 вересня, 14:10
У ніч проти 1 вересня Росію атакували безпілотники
Під Москвою палає завод із виробництва електроніки для ракет – розвідка
1 вересня, 11:33
Принципове питання одне: що було проплачено та поставлено за «турецьким» контрактом? Зимові куртки чи літні?
Скандал в Міноборони. А чи була корупція?
29 серпня, 10:28
Соціологічне дослідження засвідчило вкрай негативне ставлення місцевих мешканців до мобілізації
Мобілізація у Криму: що показало соціологічне дослідження окупантів
28 серпня, 06:37
Воїни ССО працювали на підступах до Роботиного
ЗСУ показали, як вибивали окупантів з-під Роботиного (відео)
25 серпня, 08:04

Події в Україні

ЗСУ розбили найкращі бригади окупантів, уряд звільнив Маляр. Головне за 18 вересня
ЗСУ розбили найкращі бригади окупантів, уряд звільнив Маляр. Головне за 18 вересня
Вибух у Донецьку: з’явилися фото адміністрації Пушиліна
Вибух у Донецьку: з’явилися фото адміністрації Пушиліна
ЗСУ успішно звільняють території на Бахмутському напрямку
ЗСУ успішно звільняють території на Бахмутському напрямку
Південна Корея передасть Україні техніку для прориву через мінні загородження
Південна Корея передасть Україні техніку для прориву через мінні загородження
Створення реєстру військовозобов’язаних: зареєстровано законопроєкт
Створення реєстру військовозобов’язаних: зареєстровано законопроєкт
ЗСУ в боях за Бахмут розбили найкращі бригади окупантів
ЗСУ в боях за Бахмут розбили найкращі бригади окупантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Німеччина забирає у Польщі українських біженців: озвучено справжні причини
24K
На Хмельниччині пролунали потужні вибухи
16K
ЄС до 2030 року може стати залежним від нового ключового партнера
13K
В Україні ліквідовано командира однієї з елітних військових частин Росії
13K
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку

Новини

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Андріївки – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 05:58
До України повертається тепло: прогноз погоди на 18 вересня
Сьогодні, 04:55
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:26
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 06:52
Тепло, але місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 вересня
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту