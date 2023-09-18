ЗСУ розбили найкращі бригади окупантів, уряд звільнив Маляр. Головне за 18 вересня

У боях на Бахмутському напрямку були розбиті та повністю втратили боєздатність 72 окрема мотострілецька бригада, 31 та 83 окремі десантно-штурмові бригади

ЗСУ в боях за Бахмут розбили найкращі бригади окупантів, Україна подала позов до Світової організації торгівлі, уряд звільнив Маляр і ще трьох заступників міністра оборони. «Главком» зібрав у добірку новини 18 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

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ЗСУ в боях за Бахмут розбили найкращі бригади окупантів

У результаті успішних дій українських військ була пробита лінія оборони ворога на Бахмутському напрямку, яку він намагався закрити, кидаючи в бій всі наявні резерви.

У боях на Бахмутському напрямку були розбиті та повністю втратили боєздатність одні із найбільш підготовлених і найкращих частин ворога – 72 окрема мотострілецька бригада, 31 та 83 окремі десантно-штурмові бригади

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Уряд звільнив Маляр і ще трьох заступників міністра оборони

Кабінет міністрів України звільнив чотирьох заступників міністра оборони. Серед звільнених Ганна Маляр.

Зокрема, з посади заступника міністра оборони звільнено:

Гаврилова Володимира Валеріановича;

Замлинського Ростислава Теодозійовича;

Маляр Ганну Василівну;

Шарапова Дениса Олександровича.

Суд у Гаазі розпочав слухання за позовом України проти РФ

Міжнародний суд ООН у Гаазі поновив слухання у позові України проти Росії щодо конвенції про геноцид. Зазначимо, що Україна подала позов через кілька днів після початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

Зокрема, Україна вимагає притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття «геноцид».

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Україна стверджує, що Росія зловживає міжнародним правом, заявляючи, що вторгнення було виправдане для запобігання нібито геноциду на Донбасі. Тому Кремль використав це як підставу для початку повномасштабної агресії.

Євросоюз готує 12-й пакет санкцій проти Росії

Європейський Союз готується до боротьби за те, що має бути включено до його 12-го пакету санкцій через війну Росії проти України. Новий пакет може з'явитися у першій половині жовтня або бути оголошений під час саміту ЄС-США, запланованого на наступний місяць, дату якого наразі не встановлено.

Нові заходи, які можуть бути представлені вже наступного місяця, ймовірно, включатимуть довгоочікуване рішення використовувати прибуток, отриманий від заморожених активів центрального банку РФ, для допомоги Києву.

Україна подала позов до Світової організації торгівлі

Україна подала позов до Світової організації торгівлі (СОТ) проти Польщі, Словаччини та Угорщини через односторонню заборону ними імпорту української агропродукції.

Як повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, позов подано відповідно до домовленості про правила та процедури вирішення спорів Угоди про заснування СОТ.