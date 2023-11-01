ЗСУ розбили «Хаймарсом» батальйон мобілізованих окупантів із Чувашії

За інформацією ЗМІ, кількість поранених та вбитих російських загарбників під час обстрілу ЗСУ становить до 120 осіб

Полк був сформований з мобілізованих жителів Чувашії, командував полком також уродженець республіки Владислав Матуз

ЗСУ 29 жовтня розбили батальйон мобілізованих із Чувашії. Під час підготовки до переїзду 1 батальйон 1251 мотострілецького полку збройних сил РФ потрапив під обстріл ракетами Himars. Про це повідомляє Idel.Реалії

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Журналісти зв'язалися з кількома російськими загарбниками, уродженцями Чуваської Республіки, які підтвердили інформацію про обстріл, показавши відео з місця подій. На одному з не опублікованих відео, яке є в розпорядженні редакції, чорні поліетиленові мішки, підписані прізвищами та іменами загиблих військових, також видно частини тіл.

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Полк був сформований з мобілізованих жителів Чувашії, командував полком також уродженець республіки Владислав Матуз, який, за попередньою інформацією, теж загинув при обстрілі.

За даними Telegram-каналу «Сердита Чувашія» з посиланням на волонтерські чати, вбитими та пораненими під час обстрілу ЗСУ можуть бути до 120 осіб.

Журналісти «Idel.Реалії» також звернулися до родичів військових з Чувашії, які підтвердили втрату зв’язку з рідними. Натомість голова Чувашії Олег Ніколаєв заявив, що загибель чуваських солдатів це «інформаційна атака» та фейк, який «підхопили окремі Чуваські ресурси».

Нагадаємо, у жовтні 2023 року під час бойових дій в Україні Росія втратила 22 920 тисяч своїх солдатів. Окрім того, українські бійці знищили 3 494 одиниці озброєння та техніки.

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До слова, триває 616-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак було на Куп’янському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.