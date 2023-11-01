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ЗСУ розбили «Хаймарсом» батальйон мобілізованих окупантів із Чувашії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЗСУ розбили «Хаймарсом» батальйон мобілізованих окупантів із Чувашії
За інформацією ЗМІ, кількість поранених та вбитих російських загарбників під час обстрілу ЗСУ становить до 120 осіб
фото з відкритих джерел

Полк був сформований з мобілізованих жителів Чувашії, командував полком також уродженець республіки Владислав Матуз

ЗСУ 29 жовтня розбили батальйон мобілізованих із Чувашії. Під час підготовки до переїзду 1 батальйон 1251 мотострілецького полку збройних сил РФ потрапив під обстріл ракетами Himars. Про це повідомляє Idel.Реалії

Журналісти зв'язалися з кількома російськими загарбниками, уродженцями Чуваської Республіки, які підтвердили інформацію про обстріл, показавши відео з місця подій. На одному з не опублікованих відео, яке є в розпорядженні редакції, чорні поліетиленові мішки, підписані прізвищами та іменами загиблих військових, також видно частини тіл.

Полк був сформований з мобілізованих жителів Чувашії, командував полком також уродженець республіки Владислав Матуз, який, за попередньою інформацією, теж загинув при обстрілі.

За даними Telegram-каналу «Сердита Чувашія» з посиланням на волонтерські чати, вбитими та пораненими під час обстрілу ЗСУ можуть бути до 120 осіб.

Журналісти «Idel.Реалії» також звернулися до родичів військових з Чувашії, які підтвердили втрату зв’язку з рідними. Натомість голова Чувашії Олег Ніколаєв заявив, що загибель чуваських солдатів це «інформаційна атака» та фейк, який «підхопили окремі Чуваські ресурси».

Нагадаємо, у жовтні 2023 року під час бойових дій в Україні Росія втратила 22 920 тисяч своїх солдатів. Окрім того, українські бійці знищили 3 494 одиниці озброєння та техніки.

До слова, триває 616-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак було на Куп’янському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Теги: окупанти ЗСУ війна обстріл

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