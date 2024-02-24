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Окупанти атакують на семи напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти атакують на семи напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 24 лютого

Триває 731-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 24 лютого.

Ворожі удари по Україні

Загалом ворог завдав 10 ракетних та 93 авіаційних удари, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Новоєгорівка, Макіївка, Білогорівка Луганської області; Торське, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Часів Яр, Курдюмівка, Нью-Йорк, Новобахмутівка, Орлівка, Тоненьке, Красногорівка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне Донецької області та Мала Токмачка, Роботине і Новоданилівка на Запоріжжі.

Під артилерійський вогонь російських окупантів потрапили понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві безуспішні атаки на позиції наших захисників в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито дві атаки противника в районі населеного пункту Терни, що на Донеччині.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито дев'ять атак противника в районах Богданівки та Іванівського Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито дев'ять атак ворога в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне та Первомайське.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де ворог 44 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку відбито вісім атак противника біля Роботиного.

На Херсонському напрямку наші воїни продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупантів. Зазнаючи втрат, ворог не полишає спроб витіснити наші підрозділи. Так, протягом минулої доби противник здійснив вісім безуспішних штурмів на лівобережжі Дніпра.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу та трьох зенітних ракетних комплексах противника. Також підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено ще один літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

А наші ракетники завдали ураження по чотирьох районах зосередження особового складу, пункту управління, трьох артилерійських засобах, складу боєприпасів та по двох РЛС ЗРК «Бук-М3» противника.

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Теги: окупанти війна Генштаб обстріл ворог

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