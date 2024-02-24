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Один український воїн самотужки стримав десятьох окупантів (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Один український воїн самотужки стримав десятьох окупантів (відео)
8-а ОГШБ відзвітувала про героїзм свого бійця на фронті
фото: Генштаб ЗСУ (ілюстративне)

У російського командира сталася істерика через те, що його окупанти не змогли відбити позицію з одним українським військовим

Один боєць 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону самотужки стримав навалу з десяти російських штурмовиків. Відео героїчної події опублікувала 8-а ОГШБ.

За словами військових, подія сталася ще в грудні 2023 року. Один український захисник утримав позицію і відбив атаку десятьох окупантів.

«На відео добре видно, як орки, мов черв’яки, крутяться, повзають навколо окопа, де сидить наш боєць. Він професійно відганяє нашестя гранатами і автоматом», – розповіли бійці.

Увага! Відео містить нецензурну лексику.

ЗСУ перехопили розмову окупантів, під час якої російський командир б’ється в істериці й не може збагнути, як стільки окупантів не можуть відбити позицію з одним українським бійцем.

«Той бій закінчився мертвими і скаліченими орками, яких методично нищила арта і дрони. Наш же боєць залишився живий-здоровий. Він змусив те, що лишилося від ворога, тікати, відстоявши позицію і дочекавшись підкріплення», – розповіли у 8-й ОГШБ.

Нагадаємо, що, за даними британської розвідки, за два роки повномасштабної війни проти України Росія втратила таку кількість особового складу та військової техніки, із якою розпочинала своє вторгнення 24 лютого 2022 року.

До слова, триває 731-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення.

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Теги: військові фронт війна ЗСУ окупанти

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