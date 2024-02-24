Один український воїн самотужки стримав десятьох окупантів (відео)

8-а ОГШБ відзвітувала про героїзм свого бійця на фронті

У російського командира сталася істерика через те, що його окупанти не змогли відбити позицію з одним українським військовим

Один боєць 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону самотужки стримав навалу з десяти російських штурмовиків. Відео героїчної події опублікувала 8-а ОГШБ.

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За словами військових, подія сталася ще в грудні 2023 року. Один український захисник утримав позицію і відбив атаку десятьох окупантів.

«На відео добре видно, як орки, мов черв’яки, крутяться, повзають навколо окопа, де сидить наш боєць. Він професійно відганяє нашестя гранатами і автоматом», – розповіли бійці.

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ЗСУ перехопили розмову окупантів, під час якої російський командир б’ється в істериці й не може збагнути, як стільки окупантів не можуть відбити позицію з одним українським бійцем.

«Той бій закінчився мертвими і скаліченими орками, яких методично нищила арта і дрони. Наш же боєць залишився живий-здоровий. Він змусив те, що лишилося від ворога, тікати, відстоявши позицію і дочекавшись підкріплення», – розповіли у 8-й ОГШБ.

Нагадаємо, що, за даними британської розвідки, за два роки повномасштабної війни проти України Росія втратила таку кількість особового складу та військової техніки, із якою розпочинала своє вторгнення 24 лютого 2022 року.

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До слова, триває 731-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення.