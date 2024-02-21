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«Розбомблений» Таллінн: мешканці столиці Естонії шоковані

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Розбомблений» Таллінн: мешканці столиці Естонії шоковані
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фото з відкритих джерел

Містяни вражені білбордами із зображеннями Таллінна у руїнах

У Таллінні, столиці Естонії, відкрилася виставка «Момент», у межах якої на рекламних щитах показали чотири зображення зруйнованого міського простору. Про це повідомляє Delfi.

Співавторка виставки Ребека Парбус розповіла, що головна мета – показати жителям міста важливість мирного життя: «Розмірковуючи про те, наскільки нестабільний зараз наш світ, я зрозуміла, що сприймаю все навколо як належне. Від свободи й незалежності до їжі на столі та даху над головою. Є за що бути вдячною».

На рекламних щитах в кількох районах Таллінна експонуються чотири види зруйнованого міського простору
На рекламних щитах в кількох районах Таллінна експонуються чотири види зруйнованого міського простору
фото з відкритих джерел

При цьому місцева влада заявляє, що такі фотографії тільки погіршать ситуацію, оскільки жителі Естонії «і так уже виснажені війною». Деякі місцеві жителі розповіли журналістам, що такі зображення викликають у них страх і невизначеність. Інші ж підтримали художниць.

4 фото
На весь екран
В Естонії на рекламних щитах показали зруйнований обстрілами Таллінн, щоб нагадати про важливість мирного життя
фото з відкритих джерел

«Страх – це цілком нормальна реакція. У кожного глядача з’являються свої думки щодо цих творів. Наша основна ідея в тому, що мистецтво може бути болючим і страшним. Уся ця робота допоможе замислитися над тим, за що ми можемо бути вдячні», – поділилися автори виставки, яка буде відкрита до 3 березня.

Виставка є нагадуванням того, що Естонія межує з країною-агресоркою
Виставка є нагадуванням того, що Естонія межує з країною-агресоркою
фото з відкритих джерел

На думку міської влади Таллінна, виставка є недоречною та неприйнятною. За словами старійшини району Ласнамяе Юліанни Юрченко, жителі дуже критично відгукувалися про експонати виставки. «Звичайно недоречно виходити з такою виставкою за тиждень до дня народження Естонської Республіки», – заявила Юрченко.

«Розбомблений» Таллінн: мешканці столиці Естонії шоковані фото 1
фото з відкритих джерел

«Місто Таллінн і я особисто ніколи не були проти експонування мистецтва в міському просторі, але завжди потрібно враховувати різні аспекти та обставини, – пояснила Юрченко. – По-перше, враховуючи те, що відбувається у світі, наше суспільство вже морально втомлене, і такі образи не підтримують і не позитивно впливають на психічне здоров’я, а мають протилежний ефект. По-друге, такі зображення не можна виставляти в публічному просторі без додаткових пояснень, тому що повз них проїжджають і проїжджають дуже різні люди, зокрема маленькі діти, підлітки та літні люди, які по-різному реагують на зображення».

Раніше повідомлялося, що Естонія може закрити кордон з Росією

Зауважимо, через два роки після повномасштабного вторгнення Росії до України країни Балтії з побоюванням ставляться до імперіалістичних амбіцій Росії та готуються до можливої війни.

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Теги: війна Естонія виставка

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