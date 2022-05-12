Дружина азовця розповіла про підступні дії рашистів на «Азовсталі» (відео)

Рашисти спеціально б'ють по приміщеннях «Азовсталі», де розміщені поранені українські військові

Окупанти намагаються добривати поранених українських захисників

Серед захисників Маріуполя, які обороняються на території заводу «Азовсталь», є багато поранених, і ворог намагається добити їх. Про це родичі військовослужбовців полку «Азов» заявили на пресконференції в Українському медіацентрі.

За словами дружин та батьків азовців, у підвалах заводу зараз перебуває багато поранених українських військовослужбовців. Частина поранених втратила руки чи ноги і не отримує належної медичної допомоги.

Крім того, дружина військового полку «Азов», російські окупанти намагаються збільшити кількість жертв та поранених серед українських захисників Маріуполя.

«Чоловік розповів мені, що росіяни спеціально обстрілюють ті приміщення, у яких перебувають поранені», – пояснила дружина азовця.

Нагадаємо, що у Маріуполі на металургійному заводі «Азовсталь», який штурмують російські війська, перебуває понад тисяча українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.

Заступник командира полку «Азов» Святослав Калина Паламар заявив, що для порятунку захисників Маріуполя потрібна підтримка «третьої сторони».

Тим часом, петиція дружини командира полку «Азов» Катерини Прокопенко до генсека ООН Антоніу Гутерреша із закликом застосувати процедуру еxtraction для українських військових, які заблоковані на «Азовсталі» в Маріуполі, набрала понад 1 млн підписів. Станом на 12 травня петицію підписали 1 млн 309 тис осіб.

Також дружини захисників Маріуполя зустрілися із Папою Римським Франциском, попросивши його взяти участь у вирішенні долі військовослужбовців полку «Азов».