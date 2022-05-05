Ранені помирають в муках. Захисник «Азовсталі» записав звернення до Зеленського

Паламар: «Особисто звертаюсь до Верховного Головнокомандувача, щоб подбав про поранених солдатів»

Заступник командира полку «Азов» капітан Святослав Паламар закликав світову спільноту та особисто президента Володимира Зеленського, щоб він подбав про поранених військових. Про це йдеться у зверненні Паламара у Telegram.

«Уже третя доба, як ворог прорвався на територію «Азовсталі». Тривають важкі кровопролитні бої. Оборонці вже 71 б’ються один на один з переважаючими силами противника. Вкотре росіяни порушили обіцянку щодо перемир’я та не дали евакуюватися цивільними, які продовжують ховатися у підвалах заводу.

Закликаємо світову спільноту евакуювати цивільних та особисто звертаюсь до Верховного Головнокомандувача, щоб подбав про поранених солдатів, які в страшних муках помирають від неналежного лікування.

Дайте можливість забрати тіла воїнів, щоб українці змогли попрощатись зі своїми героями. Відреагуйте належним чином на критичну ситуацію, в якій противник не дотримується жодних етичних норм, конвенцій чи законів, знищуючи людей на очах у всього світу, керуючись вседозволеністю і безкарністю» – закликав воїн.

До слова, у Маріуполі загинула психологиня «Азову». Нагадаємо, супутникові знімки заводу «Азовсталь», що у Маріуполі, показали новий масштаб руйнування в результаті атак рашистів.

Нагадаємо, учора повідомлялося, що російські загарбники прорвалися на завод «Азовсталь» у Маріуполі. За повідомленням радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, колишній працівник заводу «Азовсталь» у Маріуполь показав російським військовослужбовцям таємні підземні ходи під територією підприємства, які вони намагаються штурмувати.