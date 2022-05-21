Росія заговорила про обмін азовців: депутат Держдуми озвучив варіанти

з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя

17 травня у Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя

Російська влада «вивчить питання» обміну затриманого народного депутата Віктора Медведчука на захисників Маріуполя

Член російської переговорної групи й депутат Держдуми РФ Леонід Слуцький заявив, що російська влада «вивчить питання» обміну затриманого народного депутата Віктора Медведчука на захисників Маріуполя. Про це повідомляє новинна агенція «Интерфакс».

«Ми вивчимо питання можливості обміну Медведчука на азовців. Не ми – ЛДПР, а ті люди в Москві, які мають такі повноваження», – стказав Слуцький.

Таку заяву депутат Держдуми зробив, виступаючи на так званій «пресконференції» в окупованому Донецьку.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада домовилась з міжнародними організаціями про гарантії повернення українських захисників додому в рамках певного обміну.

Нагадаємо, 17 травня у Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.

18 травня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що процес евакуації захисників «Азовсталі» триває і він складний.

20 травня командир полку «Азов» підполковник Денис Прокопенко у відеозверненні висловив сподівання, що загиблих героїв з комбінату найближчим часом вдасться поховати з почестями.