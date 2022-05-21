  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Росія заговорила про обмін азовців: депутат Держдуми озвучив варіанти

    17 травня у Міноборони&nbsp;повідомили про початок операції&nbsp;з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя - Росія заговорила про обмін азовців: депутат Держдуми озвучив варіанти
    17 травня у Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя
    фото з відкритих джерел

    Російська влада «вивчить питання» обміну затриманого народного депутата Віктора Медведчука на захисників Маріуполя

    Член російської переговорної групи й депутат Держдуми РФ Леонід Слуцький заявив, що російська влада «вивчить питання» обміну затриманого народного депутата Віктора Медведчука на захисників Маріуполя. Про це повідомляє новинна агенція «Интерфакс».

    «Ми вивчимо питання можливості обміну Медведчука на азовців. Не ми – ЛДПР, а ті люди в Москві, які мають такі повноваження», – стказав Слуцький.

    Таку заяву депутат Держдуми зробив, виступаючи на так званій «пресконференції» в окупованому Донецьку.

    Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада домовилась з міжнародними організаціями про гарантії повернення українських захисників додому в рамках певного обміну.

    Нагадаємо, 17 травня у Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.

    18 травня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що процес евакуації захисників «Азовсталі» триває і він складний.

    20 травня командир полку «Азов» підполковник Денис Прокопенко у відеозверненні висловив сподівання, що загиблих героїв з комбінату найближчим часом вдасться поховати з почестями.

    Читайте також: Несли поранених на руках. Як українські воїни покидали «Азовсталь» (відео)
    Теги: росія окупанти депутат війна Азов Володимир Зеленський Україна президент влада окупація радник Михайло Подоляк #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія заговорила про обмін азовців: депутат Держдуми озвучив варіанти