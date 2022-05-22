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    Події в Україні

    Герой зі сталевим поглядом: що відомо про захисника Маріуполя, знімки якого вразили мережу

    Попри поранення, Михайло знаходив у собі сили посміхатися&nbsp; - Герой зі сталевим поглядом: що відомо про захисника Маріуполя, знімки якого вразили мережу
    Попри поранення, Михайло знаходив у собі сили посміхатися 
    фото: Дмитро Козацький

    Михайло Діанов – український військовослужбовець, старший сержант, морський піхотинець

    Знімок захисника «Азовсталі», що його під конвоєм веде російський солдат, нещодавно вразив українців. Попри автомат, що націлено йому в спину, герой рішуче дивиться вперед. У мережі впізнали військового та розповіли його історію.

    Йому всього 42 роки, хоча зараз він виглядає на 20 років старшим. Людина зі сталі. Михайло Олександрович Діанов – український військовослужбовець, старший сержант, морський піхотинець Збройних сил України, учасник російсько-української війни, родом із Тернополя.

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    Герой зі сталевим поглядом: що відомо про захисника Маріуполя, знімки якого вразили мережу
    Герой зі сталевим поглядом: що відомо про захисника Маріуполя, знімки якого вразили мережу
    Герой зі сталевим поглядом: що відомо про захисника Маріуполя, знімки якого вразили мережу
    Герой зі сталевим поглядом: що відомо про захисника Маріуполя, знімки якого вразили мережу
    Герой зі сталевим поглядом: що відомо про захисника Маріуполя, знімки якого вразили мережу
    Герой зі сталевим поглядом: що відомо про захисника Маріуполя, знімки якого вразили мережу

    Михайло – професійний музикант. Він грає на гітарі та фортепіано.

    Має дорослу доньку Катю. Катя знає, що батькова рука поранена, його нога була пробита і його стопа травмована. На «Азовсталі» був гострий дефіцит ліків. Катя дуже вірить, що зможе знову обійняти батька.

    Нещодавно президент Володимир Зеленський нагородив Михайла Діанова орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада домовилась з міжнародними організаціями про гарантії повернення українських захисників додому в рамках певного обміну.

    17 травня у Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.

    18 травня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що процес евакуації захисників «Азовсталі» триває і він складний.

    20 травня командир полку «Азов» підполковник Денис Прокопенко у відеозверненні висловив сподівання, що загиблих героїв з комбінату найближчим часом вдасться поховати з почестями.

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    Теги: росія окупанти війна Азов Володимир Зеленський Україна президент влада окупація радник солдат Михайло Подоляк #stoprussia
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    Герой зі сталевим поглядом: що відомо про захисника Маріуполя, знімки якого вразили мережу