Чи порушують закон ТЦК? Сухопутні війська показали статистику

86% інцидентів у ТЦК виявилися інформаційними провокаціями

Більшість скарг на роботу працівників територіальних центрів комплектування виявилися фейками або маніпуляціями. У червні лише 14% інцидентів підтвердилися після перевірки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сухопутні війська.

У межах ініціативи Командування Сухопутних військ ЗСУ впроваджується прозорість і відкритість у діяльності ТЦК, зокрема під час мобілізаційних заходів.

Київський міський ТЦК та СП повідомив, що за травень було зафіксовано 33 інциденти, що можуть свідчити про порушення з боку працівників центрів. Понад половину з них (17 випадків) не підтвердилися – йдеться про маніпуляції, фейки або ворожі інформаційно-психологічні операції. Натомість 16 інцидентів підтверджено, більшість із них наразі розслідуються. Частина звернень може бути частиною кампаній із дискредитації роботи установ та зриву мобілізації.

Станом на зараз:

одну особу притягнуто до відповідальності,

15 інцидентів перебувають на стадії розслідування,

звільнень або відсторонень не було.

Загалом за результатами перевірки роботи ТЦК та СП в червні 6 із 7 інцидентів (86%) пов’язаних з ТЦК виявилися маніпуляціями, фейками та ІПСО. За червень лише 14% інцидентів, повʼязаних із їхньою роботою, підтвердилися. Решта – фейки, маніпуляції та ворожі інформаційно-психологічні операції (ІПСО).

За офіційною статистикою, з 42 повідомлень лише шість виявилися достовірними. Відповідно:

одну особу відсторонено від обовʼязків,

пʼятьох притягнуто до дисциплінарної відповідальності,

30 інцидентів перебувають на етапі службових розслідувань.

Нагадаємо, за останні три місяці, починаючи з квітня 2025 року, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) виписали понад 11 тис. нових штрафів за порушення правил військового обліку. Загалом від початку 2025 року було відкрито понад 28 тис. проваджень щодо таких порушень.

До слова, головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський відверто заявив про недостатність резервів в Україні на тлі нарощування живої сили Росією. За його словами, противник готується до війни на виснаження, прагнучи «задавити масою».