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На Харківщині чоловік випав з вікна будівлі ТЦК

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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На Харківщині чоловік випав з вікна будівлі ТЦК
ТЦК: з боку представників РТЦК та СП «жодних протиправних дій щодо зазначеного громадянина вчинено не було»
фото з відкритих джерел

На Харківщині чоловік випав з вікна ТЦК під час спроби втечі

У одному з районних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на Харківщині стався інцидент, під час якого військовозобов'язаний чоловік випав з вікна третього поверху адміністративної будівлі. Подія трапилася вночі, коли громадянин, за попередніми даними, намагався втекти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Харківський ОТЦК та СП.

Як зазначили ТЦК та СП, чоловік випав з вікна «з власної необережності». Внаслідок падіння він отримав тілесні ушкодження кінцівок, ребер та голови. Постраждалому негайно викликали бригаду екстреної медичної допомоги, яка оперативно доставила його до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

У Харківському ТЦК та СП підкреслили, що за результатами попередньої перевірки встановлено, що з боку представників РТЦК та СП «жодних протиправних дій щодо зазначеного громадянина вчинено не було». У повідомленні підкреслюється, що інцидент стався «виключно через необережні та безрозсудні дії самого громадянина, який, ухиляючись від виконання військового обов'язку, поставив під загрозу власне життя та здоров'я».

Нагадаємо, у Львівській області у приміщенні одного з військкоматів помер 50-річний чоловік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Зазначається, що 17 червня, близько 22:30, до приміщення Стрийського районного ТЦК та СП, поліція доставила Науменка Олексія Анатолійовича 1975 року народження.

«У громадянина був відсутній військово-обліковий документ. Встановлено, що після введення воєнного стану чоловік жодного разу не з’являвся у РТЦК та СП. Будь які відомості про проходження ВЛК громадянина Науменка були відсутні. Відповідно, громадянин скоїв правопорушення згідно ст. 210-1 КУпАП», – йдеться в повідомленні.

Також Святослав Паламар «Калина», заступник командира 1-го корпусу Нацгвардії України «Азов», Герой України вважає, що однією лише системою рекрутингу неможливо закрити потреби війська, тож Україні необхідна мобілізація. Також в інтерв’ю Дмитру Гордону він прокоментував суспільну реакцію на дії співробітників ТЦК та СП, передає «Главком».

«Мобілізація потрібна. Це факт. Єдиним рекрутингом не перекриєш потреби. Бувають перебільшення, неправильні речі, які роблять працівники ТЦК та СП. Але мені здається, вони не такі масові, як нам показують. Можливо, це «підсвічування». Можливо, це російська ІПСО розганяє це все. Поодинокі випадки порушення, неправомірних дій – є однозначно. Але виявили – наказали. Є кодекс, є закон, і ті військовослужбовці повинні бути покарані за ті чи інші неправомірні дії. Все має бути збалансовано», – сказав Паламар.

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Теги: ТЦК Харківщина мобілізація

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