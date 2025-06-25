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Військовий облік: Які області б'ють рекорди за кількістю штрафів від ТЦК?

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Військовий облік: Які області б'ють рекорди за кількістю штрафів від ТЦК?
Лідером за кількістю штрафів є Київ
фото з відкритих джерел

Понад 11 тисяч нових штрафів від ТЦК за останні три місяці: Рекордні показники на Чернігівщині

За останні три місяці, починаючи з квітня 2025 року, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) виписали понад 11 тис нових штрафів за порушення правил військового обліку. Загалом від початку 2025 року було відкрито понад 28 тис проваджень щодо таких порушень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Опендатабот.

Середньомісячна кількість нових проваджень становила близько 4,7 тис, а квітень 2025 року став рекордним – 5 682 штрафи. При цьому, лише кожне п’яте провадження було закрито цьогоріч.

Військовий облік: Які області б'ють рекорди за кількістю штрафів від ТЦК? фото 1
інфографіка: Опендатабот

Особливий «антирекорд» зафіксовано на Чернігівщині, де Чернігівський районний ТЦК відкрив одразу 8 справ проти одного чоловіка: п'ять у квітні та ще три на початку червня.

Військовий облік: Які області б'ють рекорди за кількістю штрафів від ТЦК? фото 2
інфографіка: Опендатабот

Статистика показує, що переважна більшість проваджень стосується чоловіків: лише 46 справ (0,16% від загальної кількості) відкрито щодо жінок. Найчастіше ТЦК відкривають провадження проти чоловіків віком від 25 до 45 років – це 82% всіх випадків.

Військовий облік: Які області б'ють рекорди за кількістю штрафів від ТЦК? фото 3
інфографіка: Опендатабот

Лідером за кількістю штрафів є Київ, де з початку року відкрито 3 835 проваджень. За ним ідуть Дніпропетровська (2 984), Сумська (2 464), Одеська (2 438) та Харківська (2 151) області. Загалом у дев'яти регіонах України кількість справ перевищила тисячу. У самому Києві найбільш активним виявився Подільський ТЦК, який за першу половину року відкрив 1 100 проваджень.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський відверто заявив про недостатність резервів в Україні на тлі нарощування живої сили Росією. За його словами, противник готується до війни на виснаження, прагнучи «задавити масою». За словами Сирського, знову постає питання змін у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), якими має опікуватися новопризначений командувач Сухопутних сил генерал Шаповалов. «Змінити підходи до мобілізації – завдання нового командування... ТЦК повинні змінити своє обличчя», – заявив Головнокомандувач, визнаючи, що «ганебні випадки порушень під час процесу мобілізації не додають іміджу всім ЗСУ».

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Теги: мобілізація ТЦК штраф Україна

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