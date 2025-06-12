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«Методи ТЦК прямо пропорційні до вашої поведінки». Військовий звернувся до українських чоловіків

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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«Методи ТЦК прямо пропорційні до вашої поведінки». Військовий звернувся до українських чоловіків
Публіцист, журналіст та військовослужбовець ЗСУ Павло Казарін
фото: Facebook-сторінка Павла Казаріна

Павло Казарін пояснив, чому мобілізація подекуди відбувається у жорсткій формі

 

Журналіст, публіцист та військовослужбовець Павло Казарін заявив, що нинішні методи мобілізації прямо залежать від байдужого ставлення самих українських чоловіків. Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook, повідомляє «Главком».

«Давайте відверто. Методи ТЦК прямо пропорційні до вашого пофігізму. Якби всі приходили за повістками – не було б жодної потреби у «бусиках». Але три роки тилового існування привчили багатьох, що з війною можна не перетинатись – і люди сподіваються, що зможуть зберегти цей статус-кво. А оскільки зізнаватись у подібному непрестижно – вони як виправдання щоразу висувають своїй країні умови», – написав Казарін.

На його думку, суспільний запит на справедливість часто підмінює небажання особисто брати участь у бойових діях. Він підкреслює, що спільним у таких аргументів є одне – бажання, щоб воював хтось інший.

«Одні вимагають спершу відправити на фронт поліцейських/депутатів/суддів. Інші пропонують збільшити зарплати військовим, щоб у ТЦК знову вишикувалися черги. Треті пояснюють своє небажання служити тим, що армія не відповідає їхнім високим стандартам. В основі всіх цих пояснень – одна й та сама ідея, що воювати має хтось інший. Всі ці умови – насправді виправдання. Люди звикли, що війну тягне на собі хтось іще – і не прагнуть змінювати свій повсякденний ритм життя», – зазначає Казарін.

Казарін також критикує законодавчу базу, яка не передбачає ефективного покарання за ігнорування повісток: «Якщо їм приходить повістка – вони зазвичай відправляють її у смітник. Бо за це їм світить хіба що штраф. Дякуємо нашим законодавцям», – іронізує він.

Військовий пояснює, що прохання зробити ТЦК схожими на ЦНАП – це вимога залишити процес мобілізації виключно добровільним. Але реальність війни диктує інші правила: «Щоразу, коли ви вимагаєте, щоб ТЦК були схожі на ЦНАП – ви просто хочете, щоб процес мобілізації вас не торкнувся. Тому що ЦНАП – це офіс, який чекає на ваш візит. А не зупиняє вас на вулиці, щоб перевірити документи».

Казарін нагадує, що добровольців майже не залишилось, і армія вже не може покладатися лише на мотивацію: «Ті, хто хотів служити, вже служать. Саме тому рекрутинг не вихід – він забезпечує сьогодні відсотків п’ять від загальної потреби армії в людях. І якщо попередні три роки ви не одягали форму, то лише завдяки тим, що хтось одягнув її раніше за вас».

На завершення він резюмує: жорсткі методи ТЦК – це вимушена реакція на масове ухилення. «А тому так. Методи ТЦК прямо пропорційні до вашої поведінки. Ми всі хотіли б, щоб мобілізаційний процес відбувався цивілізовано і без ексцесів. Щоб ТЦК відправляли повістки, а люди за цими повістками приходили служити. Але якщо чоловіки грають в хованки, то чому ви дивуєтесь, що ТЦК теж змушені грати в цю гру?» – підсумував Казарін.

«Методи ТЦК прямо пропорційні до вашої поведінки». Військовий звернувся до українських чоловіків фото 1

Публікація викликала дискусію, що розгорнулася в коментарях. Колишній міністр соцполітики Андрій Рева зазначив: «Зараз вас оголосять ворогом народу».

Одні користувачі погоджуються із постом Казаріна, наголошуючи на тому, що немає жодного виправдання тим, хто відмовляється захищати Батьківщину. З іншого боку, соцмережі обурені окремими методами мобілізації, які подекуди призводять до скандалів. Йдеться про примусові дії та провокування конфліктних ситуацій.

«Методи ТЦК прямо пропорційні до вашої поведінки». Військовий звернувся до українських чоловіків фото 2
«Методи ТЦК прямо пропорційні до вашої поведінки». Військовий звернувся до українських чоловіків фото 3
«Методи ТЦК прямо пропорційні до вашої поведінки». Військовий звернувся до українських чоловіків фото 4
«Методи ТЦК прямо пропорційні до вашої поведінки». Військовий звернувся до українських чоловіків фото 5

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна здатна мобілізувати до 27 тис. осіб щомісяця, однак наголосив на труднощах у процесі мобілізації та розбіжностях у підходах із західними партнерами, особливо щодо вікової категорії 18-24 років. Він також підкреслив, що ефективність у війні залежить не лише від кількості людей, але й від технологій та зброї. 

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Теги: військові мобілізація ТЦК

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