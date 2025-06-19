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Чим жорсткіше працює ТЦК та СП, тим більше у мене людей – заступник командира полку «Азов»

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Чим жорсткіше працює ТЦК та СП, тим більше у мене людей – заступник командира полку «Азов»
Святослав Паламар вважає, що негативне ставлення до ТЦК – результат інформаційних атак, а не масових порушень
скріншот: YouTube-канал Дмитра Гордона

Заступник командира «Азова» вважає, що мобілізація потрібна, а негатив до ТЦК роздмухується ворожими ІПСО

 

Святослав Паламар «Калина», заступник командира 1-го корпусу Нацгвардії України «Азов», Герой України вважає, що однією лише системою рекрутингу неможливо закрити потреби війська, тож Україні необхідна мобілізація. Також в інтерв’ю Дмитру Гордону він прокоментував суспільну реакцію на дії співробітників ТЦК та СП, передає «Главком».

«Мобілізація потрібна. Це факт. Єдиним рекрутингом не перекриєш потреби. Бувають перебільшення, неправильні речі, які роблять працівники ТЦК та СП. Але мені здається, вони не такі масові, як нам показують. Можливо, це «підсвічування». Можливо, це російська ІПСО розганяє це все. Поодинокі випадки порушення, неправомірних дій – є однозначно. Але виявили – наказали. Є кодекс, є закон, і ті військовослужбовці повинні бути покарані за ті чи інші неправомірні дії. Все має бути збалансовано», – сказав Паламар.

Військовий підкреслив, що для нього важлива активна й чітка робота ТЦК. «Чим жорсткіше працює ТЦК та СП, тим більше у мене людей», – зазначив Паламар.

Він пояснив, що багато українців очікують саме офіційного виклику до війська, щоби знати, куди саме вони потраплять і мати змогу підготуватись: «Вони розуміють, що їх заберуть однозначно. Вони просто чекають, збирають вже «тривожний чемоданчик», вони вже проходять курси, вишколи, готуються. І чекають, коли їм вручать повістку. І зразу до рекрут-центру йдуть: «Доброго дня, мам, я в «Азов»», як в рекламі», – сказав Паламар.

Раніше «Главком» писав, що Верховна Рада України ухвалила історичний Закон про Реєстр військовослужбовців. Це рішення відкриває шлях до комплексної реформи військово-лікарських комісій (ВЛК). 

«Главком» повідомляв, що накінці червня 2025 року в застосунку Резерв+ заплановано запуск нової функції, яка дозволить користувачам сплачувати штрафи за порушення правил військового обліку. Таку заяву зробила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, назвавши це одним із «цифрових досягнень року». 

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Теги: військові мобілізація Азовсталь ТЦК

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