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У Києві мобілізований випав з авто та загинув: ТЦК повідомив деталі інциденту

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Києві мобілізований випав з авто та загинув: ТЦК повідомив деталі інциденту
Мобілізований розбив вікно транспортного засобу та намагався втекти
фото з відкритих джерел

Подію розслідують правоохоронні органи та слідчо-оперативні групи для з'ясування всіх обставин

Днями у мережі ширилося відео, на якому мобілізований у Києві вчинив спробу втечі з авто ТЦК. Під час руху чоловік впав, через що отримав травми і загинув. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київський міський ТЦК та СП.

«Під час транспортування мобілізованих громадян до збірного пункту Київського (ТЦК та СП, – ред.), двоє з них здійснили спробу втечі. Вони розбили вікно транспортного засобу та намагалися покинути його», – ідеться у повідомленні.

У ТЦК зазначили, що під час цієї спроби один із мобілізованих впав на дорогу. Чоловік отримав несумісні з життям травми, що призвело до його загибелі.

Наразі подію розслідують правоохоронні органи та слідчо-оперативні групи для з'ясування всіх обставин.

«Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого громадянина», – сказано у дописі.

Також у ТЦК наголосили на важливості дотримання конституційного обов'язку «щодо захисту рідної землі від посягань, а також неухильного виконання вимог законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Раніше журналіст, публіцист та військовослужбовець Павло Казарін заявив, що нинішні методи мобілізації прямо залежать від байдужого ставлення самих українських чоловіків.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна здатна мобілізувати до 27 тис. осіб щомісяця, однак наголосив на труднощах у процесі мобілізації та розбіжностях у підходах із західними партнерами, особливо щодо вікової категорії 18-24 років. Він також підкреслив, що ефективність у війні залежить не лише від кількості людей, але й від технологій та зброї. 

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Теги: Київ ТЦК мобілізація

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