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ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
Сирський розповів про мобілізацію та брак резервів
фото: Головне управління комунікацій ЗСУ

Сирський: Україні бракує резервів, мобілізація має змінити підходи, а ТЦК – «своє обличчя»

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський відверто заявив про недостатність резервів в Україні на тлі нарощування живої сили Росією. За його словами, противник готується до війни на виснаження, прагнучи «задавити масою». Про це під головнокомандувач розповів під час зустрічі з українськими та закордонними журналістами, де був присутній «Главком».

Сирський повідомив, що лише у 2024 році Росія набрала близько 440 тис. контрактників. Загалом, зараз на території України перебуває вороже угруповання у 695 тис. військових. Головнокомандувач констатував, що «жива сила противника переважає».

Хоча Сирський відмовився назвати точну цифру чоловіків, яких Україна мобілізує щомісяця, він дав зрозуміти, що вона не є достатньою для формування дієвих резервів. Він наголосив, що мобілізація є непопулярним заходом, але в умовах війни жодна країна не уникла її.

У зв'язку з цим, за словами Сирського, знову постає питання змін у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), якими має опікуватися новопризначений командувач Сухопутних сил генерал Шаповалов. «Змінити підходи до мобілізації – завдання нового командування... ТЦК повинні змінити своє обличчя», – заявив Головнокомандувач, визнаючи, що «ганебні випадки порушень під час процесу мобілізації не додають іміджу всім ЗСУ».

Насамперед, у ТЦК пройде чергова хвиля відрядження на передову тих військових, хто ще не воював. Нагадаємо, що подібний процес вже відбувався у 2024 році.

Сирський підкреслив, що питання мобілізації є комплексним і не залежить тільки від внутрішніх змін політики в самих Збройних Силах. На питання журналіста «Главкома», чи говорить він відверто про це президентові Зеленському, адже мобілізація – проблема політична, комплексна, а не винятково справа ЗСУ, генерал відповів, що «ми постійно про це говоримо».

Як відомо, Збройні Сили України змінили бачення доцільності тих чи інших фортифікаційних споруд. З моменту початку повномасштабної російської агресії проти України підхід до будівництва фортифікаційних споруд та їхню адаптацію до сучасних реалій війни дронів зазнав значних змін.

До слова, російські військові намагаються просуватися практично по всій лінії на Донбасі зіткнення, зосереджуючи найбільш інтенсивні штурмові дії на Лиманському, Добропільському, Покровському та Новопавлівському напрямках. Ситуація залишається складною. 

Нагадаємо, росіяни намагаються створити «буферну зону» в прикордонні Сумської та Харківської областей, але ситуацію на Сумщині вдалося стабілізувати.

«Зараз росіяни зупинені по лінії Кіндратівка – Андріївка – Яблунівка – Юнаківка, далі лінія зіткнення виходить на державний кордон та частково переходить на територію Російської Федерації, в Глушковський район, де наші війська тримають плацдарм в 90 кв. км», – повідомив Олександр Сирський.

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Теги: ЗСУ мобілізація Олександр Сирський ТЦК

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