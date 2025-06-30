Удар по ТЦК у Кривому Розі. Сухопутні війська повідомили деталі

Росіяни вдарили ударними БпЛА поблизу будівлі територіального центру комплектування

Російські загарбники вдарили безпілотником поряд з будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Кривому Розі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

«Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу.

Руйнування після російського удару фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Військовослужбовці та цивільні працівники установи прийом громадян не здійснювали та під час тривоги перебували в укритті», – йдеться в заяві.

Водночас поранення отримали цивільні, які перебували поряд з будівлею. На місці влучання працюють екстрені служби, а постраждалим надається необхідна допомога.

Внаслідок атаки безпілотником поранення отримали три людини фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Нагадаємо, російські терористи сьогодні вдень атакували Кривий Ріг на Дніпропетровщині дроном-камікадзе. Цієї ночі ворог також завдав ударів по Одесі ударними дронами.

До слова, окупанти вперше атакували Харків дроном нового типу під назвою «Чєрніка», потужність його бойової частини схожа на безпілотник «Молнія». Фахівці Департаменту надзвичайних ситуацій вперше зафіксували удар дроном нового типу. Він схожий на російську «Молнію», однак відрізняється конструкцією. Внаслідок його удару пошкоджень зазнали кілька авто в гаражному кооперативі.

Загалом з 23 по 29 червня Харків пережив 16 ворожих атак. Вибухи були зафіксовані в Немишлянському, Київському та Індустріальному районах міста. Руйнацій зазнали як житлові будинки, так і цивільні підприємства. Внаслідок обстрілів постраждали чотири людини, серед них – дитина.

Як повідомлялося, інтенсивність російських авіаударів по містах та селищах України швидко зростає. Відомо, що з 1 по 20 червня РФ запустила 3 681 безпілотник Shahed та фальшивих дронів, аби дезорієнтувати українські сили ППО. Ще рік тому середній показник сягав близько 600 дронів на місяць.