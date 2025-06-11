Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Харкові горить будівля ТЦК

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
У Харкові горить будівля ТЦК
На місці події оперативно працюють усі екстрені служби
фото: скріншот з відео

У Харкові горіла будівля ТЦК: причини пожежі встановлюються

У середу, 11 червня 2025 року, у Харкові виникла пожежа у будівлі Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок інциденту немає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Пожежа сталася у Новобаварському ТЦК та СП.

Офіційні джерела наразі не називають причину загоряння. Проте, деякі ЗМІ поширюють інформацію про те, що пожежа могла статися «через влучання блискавки».

На місці події оперативно працюють усі екстрені служби. Інформація про наявність постраждалих на цей час відсутня. Деталі інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, у Харкові люди співали гімн України, перебуваючи під завалами зруйнованого російським ударом житлового будинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

Російські війська у ніч на 11 червня атакували житлові квартали міста ударними дронами. Під час рятувальної операції поліцейські, які були на місці одними з перших і витягували людей з-під завалів, почули спів одного з постраждалих.

«І в цій темряві, серед пилу, диму й болю – чоловік під уламками співав гімн України. Це важко забути. Це неможливо пробачити», – кажуть правоохоронці.

Читайте також:

Теги: пожежа ТЦК Харків

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Харків атаковано безпілотниками
У Харкові «шахед» влучив у цивільне підприємство та будинок, є постраждалі (оновлено)
7 червня, 03:42
У Анталії залишаться закритими більше сотні готелів
На популярному курорті Туреччини закрито більше сотні готелів: причина
3 червня, 18:42
Літак упав на приватний житловий будинок і там почалася пожежа
У Німеччині літак упав на житловий будинок: є загиблі
31 травня, 18:53
Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 10 кв.м
На Дніпропетровщині під час руху загорівся пасажирський автобус
31 травня, 08:33
У Канаді вирують лісові пожежі
У Канаді вирують лісові пожежі: тисячі людей вимушені евакуюватись
30 травня, 02:20
Сухопутні війська: Сьогодні ми перезавантажуємо роботу ТЦК та СП, робимо все, аби вона стала прозорою та відкритою
Конфлікти цивільних із працівниками ТЦК. ЗСУ зробили жорстку заяву
27 травня, 14:16
Пошкоджений будинок у Миколаєві
РФ вдарила по п'ятиповерхівці у Миколаєві: є загиблий та постраждалі
25 травня, 06:44
Вогнеборці ліквідували пожежу
У столичному Гідропарку зайнялась пожежа (оновлено)
23 травня, 23:26
У ніч на 12 травня в будинку прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера в районі Кентіш-Таун сталася пожежа
Пожежі в будинках прем’єра Британії: усі три підозрювані з України
21 травня, 14:32

Події в Україні

У Харкові горить будівля ТЦК
У Харкові горить будівля ТЦК
В одній з областей запроваджено графіки відключень світла
В одній з областей запроваджено графіки відключень світла
Михайло Драпатий йде з посади Командувача Сухопутних військ: підсумки піврічних реформ
Михайло Драпатий йде з посади Командувача Сухопутних військ: підсумки піврічних реформ
У Харкові люди під завалами співали гімн України: чуттєве відео
У Харкові люди під завалами співали гімн України: чуттєве відео
Добровольці допомагатимуть збивати дрони. Кабмін запускає експериментальний проєкт
Добровольці допомагатимуть збивати дрони. Кабмін запускає експериментальний проєкт
Скандал із підручниками за 3900 грн. Видавництво «Ранок» пояснило, як зʼявилася така сума
Скандал із підручниками за 3900 грн. Видавництво «Ранок» пояснило, як зʼявилася така сума

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
242K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 червня: ситуація на фронті
223K
Росія назвала умову для завершення війни в Україні: країни Балтії впливають на рішення
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 червня 2025
20K
Ворог пішов у наступ: літо буде гарячим
15K
«Ми звільнимо Лос-Анджелес». Трамп виступив на військовій базі у Північній Кароліні
11K
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
Сьогодні, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
Сьогодні, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
Вчора, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
Вчора, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua