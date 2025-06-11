У Харкові горить будівля ТЦК

У Харкові горіла будівля ТЦК: причини пожежі встановлюються

У середу, 11 червня 2025 року, у Харкові виникла пожежа у будівлі Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок інциденту немає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Пожежа сталася у Новобаварському ТЦК та СП.

Офіційні джерела наразі не називають причину загоряння. Проте, деякі ЗМІ поширюють інформацію про те, що пожежа могла статися «через влучання блискавки».

На місці події оперативно працюють усі екстрені служби. Інформація про наявність постраждалих на цей час відсутня. Деталі інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, у Харкові люди співали гімн України, перебуваючи під завалами зруйнованого російським ударом житлового будинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

Російські війська у ніч на 11 червня атакували житлові квартали міста ударними дронами. Під час рятувальної операції поліцейські, які були на місці одними з перших і витягували людей з-під завалів, почули спів одного з постраждалих.

«І в цій темряві, серед пилу, диму й болю – чоловік під уламками співав гімн України. Це важко забути. Це неможливо пробачити», – кажуть правоохоронці.