Чи зможе Україна пройти наступний опалювальний сезон: оцінка розвідки Британії

Напади Росії на енергетичну інфраструктуру України, ймовірно, продовжаться цієї зими

Удари Росії по енергетичній інфраструктурі України, швидше за все, продовжаться цієї зими. Однак Україна довела спроможність пройти складний період. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

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У зведенні зазначається, що незважаючи на постійний військовий тиск, зусилля України з нарощування запасів палива, швидше за все, увінчаються успіхом і забезпечать достатні запаси палива протягом зимового періоду, що наближається.

Розвідники зазначають, що Україна ефективно мобілізувала свій гірничодобувний сектор для підтримки виробництва, забезпечивши безперервне постачання вугілля для теплових електростанцій та теплових електростанцій у зимовий період, а також суттєві запаси газу, які забезпечують додатковий резерв.

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«Незважаючи на те, що напади Росії на енергетичну інфраструктуру України, ймовірно, продовжаться цієї зими, Україна минулої зими продемонструвала, що має кваліфіковану робочу силу та досвід, необхідний для експлуатації та обслуговування енергосистем навіть в умовах воєнного часу», – повідомляють у міноборони Британії.

Раніше повідомлялося, який вплив матиме російська блокада портів на опалювалиний сезон для України.