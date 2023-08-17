Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чи зможе Україна пройти наступний опалювальний сезон: оцінка розвідки Британії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чи зможе Україна пройти наступний опалювальний сезон: оцінка розвідки Британії
Україна ефективно мобілізувала свій гірничодобувний сектор для підтримки виробництва
фото ілюстративне

Напади Росії на енергетичну інфраструктуру України, ймовірно, продовжаться цієї зими

Удари Росії по енергетичній інфраструктурі України, швидше за все, продовжаться цієї зими. Однак Україна довела спроможність пройти складний період. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

У зведенні зазначається, що незважаючи на постійний військовий тиск, зусилля України з нарощування запасів палива, швидше за все, увінчаються успіхом і забезпечать достатні запаси палива протягом зимового періоду, що наближається.

Розвідники зазначають, що Україна ефективно мобілізувала свій гірничодобувний сектор для підтримки виробництва, забезпечивши безперервне постачання вугілля для теплових електростанцій та теплових електростанцій у зимовий період, а також суттєві запаси газу, які забезпечують додатковий резерв.

«Незважаючи на те, що напади Росії на енергетичну інфраструктуру України, ймовірно, продовжаться цієї зими, Україна минулої зими продемонструвала, що має кваліфіковану робочу силу та досвід, необхідний для експлуатації та обслуговування енергосистем навіть в умовах воєнного часу», – повідомляють у міноборони Британії.

Раніше повідомлялося, який вплив матиме російська блокада портів на опалювалиний сезон для України.

Теги: опалювальний сезон обстріл електроенергія Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Герман Галущенко
Глава Міненерго оцінив здатність України пережити майбутній опалювальний сезон
30 липня, 05:29
Восени та взимку в домівках киян може бути холодно
Опалювальний сезон у Києві: як місто готується до нових атак окупантів
7 серпня, 13:09
Блокування Росією Чорного моря може вплинути на проходження опалювального сезону
Який вплив матиме російська блокада портів на опалювалиний сезон для України
9 серпня, 22:07

Події в Україні

Повітряні сили пояснили причину збільшення кількості повітряних тривог
Повітряні сили пояснили причину збільшення кількості повітряних тривог
Чи зможе Україна пройти наступний опалювальний сезон: оцінка розвідки Британії
Чи зможе Україна пройти наступний опалювальний сезон: оцінка розвідки Британії
Тимчасовий коридор для суден. Аналітики ISW оцінили імовірність ескалації в Чорному морі
Тимчасовий коридор для суден. Аналітики ISW оцінили імовірність ескалації в Чорному морі
Окупанти атакували Дніпропетровщину ракетами: перші деталі
Окупанти атакували Дніпропетровщину ракетами: перші деталі
У Києві патрульна поліція хоче витратити 145 млн грн на новий департамент: чому це погана новина для водіїв
У Києві патрульна поліція хоче витратити 145 млн грн на новий департамент: чому це погана новина для водіїв
«На провітрюванні». ЗСУ повідомили, в якому режимі працює «втомлений» Кримський міст
«На провітрюванні». ЗСУ повідомили, в якому режимі працює «втомлений» Кримський міст

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Путін ухвалив рішення підірвати Запорізьку АЕС? Соцмережі заявили про загрозу
43K
Колишня очільниця МЗС Австрії, на весіллі якої танцював Путін, тікає з російського села
13K
Дружина Резнікова розповіла, що чоловік обожнює робити вдома
9003
Україна вивела з ладу п'ять великих десантних російських кораблів – ВМС
8849
Путін скликає термінову нараду через падіння курсу рубля – Financial Times
8088
«Безсилі» ЗСУ вже мотивують окупантів на загородзагони

Новини

20 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші ділянки фронту
Сьогодні, 06:38
Спека, місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 серпня
Сьогодні, 05:28
17 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Окупанти вдаються до постановочних зйомок своїх успіхів – Генштаб
Вчора, 07:07
Спека, місцями короткочасний дощ: прогноз погоди на 16 серпня
Вчора, 05:27
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:28

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту