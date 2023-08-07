Опалювальний сезон у Києві: як місто готується до нових атак окупантів

Восени та взимку в домівках киян може бути холодно

Мешканцям столиці не варто забувати про генератори, EcoFlow та утеплення оселі

Київ готується до складного опалювального сезону: ремонтують теплові мережі, збільшують запаси палива для ТЕЦ та кількість «Пунктів незламності», на які з бюджету столиці виділили понад 400 млн грн. Про це розповів секретар Київради та заступник голови КМДА Володимир Бондаренко.

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«Ми маємо готуватися до реалістичного сценарію, коли й восени й взимку Московія буде завдавати чергових ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Тому, звичайно Київ готується до складного опалювального сезону. Те, що місто може зробити від себе, а саме: відновлення енергетичної інфраструктури, ремонти теплових мереж й запаси палива – це все робиться. Паралельно зараз йде підготовка до функціонування пунктів незламності в холодний час», – розповів Бондаренко.

За його словами, у Києві збільшать кількість «Пунктів незламності» – до середини вересня на карті буде оновлено інформацію щодо їх локацій. На «Пункти незламності» з бюджету столиці виділено понад 400 млн грн.

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Секретар Київради також порадив киянам не забувати про генератори, EcoFlow та утеплення оселі.

До слова, глава Міненерго оцінив здатність України пережити майбутній опалювальний сезон.