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Опалювальний сезон у Києві: як місто готується до нових атак окупантів

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Опалювальний сезон у Києві: як місто готується до нових атак окупантів
Восени та взимку в домівках киян може бути холодно
фото з відкритих джерел

Мешканцям столиці не варто забувати про генератори, EcoFlow та утеплення оселі

Київ готується до складного опалювального сезону: ремонтують теплові мережі, збільшують запаси палива для ТЕЦ та кількість «Пунктів незламності», на які з бюджету столиці виділили понад 400 млн грн. Про це розповів секретар Київради та заступник голови КМДА Володимир Бондаренко. 

«Ми маємо готуватися до реалістичного сценарію, коли й восени й взимку Московія буде завдавати чергових ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Тому, звичайно Київ готується до складного опалювального сезону. Те, що місто може зробити від себе, а саме: відновлення енергетичної інфраструктури, ремонти теплових мереж й запаси палива – це все робиться. Паралельно зараз йде підготовка до функціонування пунктів незламності в холодний час», – розповів Бондаренко.

За його словами, у Києві збільшать кількість «Пунктів незламності» – до середини вересня на карті буде оновлено інформацію щодо їх локацій. На «Пункти незламності» з бюджету столиці виділено понад 400 млн грн. 

Секретар Київради також порадив киянам не забувати про генератори, EcoFlow та утеплення оселі. 

До слова, глава Міненерго оцінив здатність України пережити майбутній опалювальний сезон.

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Теги: Київ пункти незламності опалювальний сезон

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