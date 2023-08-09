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Який вплив матиме російська блокада портів на опалювалиний сезон для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Який вплив матиме російська блокада портів на опалювалиний сезон для України
Блокування Росією Чорного моря може вплинути на проходження опалювального сезону
фото з відкритих джерел

Від блокування портів страждає не лише агросектор, але й інші галузі промисловості

Блокування Росією Чорного моря та українських портів не лише перешкоджає експорту українського зерна, але і може вплинути на проходження опалювального сезону. Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.

Зазначається, що Україна імпортує значну частину нафтопродуктів та вугілля, необхідного для ТЕС.

«Через відсутність моря, це вугілля їде сухопутним коридором, і це робить кожну тонну вугілля дорожчою мінімум вдвічі», – йдеться у статті.

Також журналісти видання зауважують, що блокада портів серйозно вдарила по гірничо-металургійному комплексу і підприємствах кольорової металургії.

За даними видання, експорт титанової та цирконієвої руди і концентрату у 2022 впав на 43%. Імпорт бокситів – алюмінієвої руди, яка необхідна для виробництва алюмінію, – у 2022 впав на 82%.

«Тобто, Україна не тільки втратила можливість експортувати продукцію: ми втрачаємо можливість цю продукцію виробляти. Крім того, мільйонні втрати несуть українська трубна промисловість, яка через блокаду скоротила випуск майже на -40%, хімічна промисловість та агрохімія, які не можуть експортувати міндобрива», – зазначають журналісти.

Нагадаємо, Росія скасувала гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі.

До слова, посилення Чорноморським флотом РФ своєї присутності у Чорному морі не дасть росіянам можливості заблокувати Україну. Однією з причин є побоювання військової конфронтації з країнами НАТО у цьому регіоні.

Читайте також: Українська відповідь на російське морське піратство
Теги: опалювальний сезон вугілля Чорне море росія імпорт

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