Який вплив матиме російська блокада портів на опалювалиний сезон для України
Від блокування портів страждає не лише агросектор, але й інші галузі промисловості
Блокування Росією Чорного моря та українських портів не лише перешкоджає експорту українського зерна, але і може вплинути на проходження опалювального сезону. Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.
Зазначається, що Україна імпортує значну частину нафтопродуктів та вугілля, необхідного для ТЕС.
«Через відсутність моря, це вугілля їде сухопутним коридором, і це робить кожну тонну вугілля дорожчою мінімум вдвічі», – йдеться у статті.
Також журналісти видання зауважують, що блокада портів серйозно вдарила по гірничо-металургійному комплексу і підприємствах кольорової металургії.
За даними видання, експорт титанової та цирконієвої руди і концентрату у 2022 впав на 43%. Імпорт бокситів – алюмінієвої руди, яка необхідна для виробництва алюмінію, – у 2022 впав на 82%.
«Тобто, Україна не тільки втратила можливість експортувати продукцію: ми втрачаємо можливість цю продукцію виробляти. Крім того, мільйонні втрати несуть українська трубна промисловість, яка через блокаду скоротила випуск майже на -40%, хімічна промисловість та агрохімія, які не можуть експортувати міндобрива», – зазначають журналісти.
Нагадаємо, Росія скасувала гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі.
До слова, посилення Чорноморським флотом РФ своєї присутності у Чорному морі не дасть росіянам можливості заблокувати Україну. Однією з причин є побоювання військової конфронтації з країнами НАТО у цьому регіоні.
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