Який вплив матиме російська блокада портів на опалювалиний сезон для України

Від блокування портів страждає не лише агросектор, але й інші галузі промисловості

Блокування Росією Чорного моря та українських портів не лише перешкоджає експорту українського зерна, але і може вплинути на проходження опалювального сезону. Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.

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Зазначається, що Україна імпортує значну частину нафтопродуктів та вугілля, необхідного для ТЕС.

«Через відсутність моря, це вугілля їде сухопутним коридором, і це робить кожну тонну вугілля дорожчою мінімум вдвічі», – йдеться у статті.

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Також журналісти видання зауважують, що блокада портів серйозно вдарила по гірничо-металургійному комплексу і підприємствах кольорової металургії.

За даними видання, експорт титанової та цирконієвої руди і концентрату у 2022 впав на 43%. Імпорт бокситів – алюмінієвої руди, яка необхідна для виробництва алюмінію, – у 2022 впав на 82%.

«Тобто, Україна не тільки втратила можливість експортувати продукцію: ми втрачаємо можливість цю продукцію виробляти. Крім того, мільйонні втрати несуть українська трубна промисловість, яка через блокаду скоротила випуск майже на -40%, хімічна промисловість та агрохімія, які не можуть експортувати міндобрива», – зазначають журналісти.

Нагадаємо, Росія скасувала гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі.

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До слова, посилення Чорноморським флотом РФ своєї присутності у Чорному морі не дасть росіянам можливості заблокувати Україну. Однією з причин є побоювання військової конфронтації з країнами НАТО у цьому регіоні.