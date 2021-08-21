Британський депутат назвав головні виклики для української дипломатії

Британець вважає головною проблемою газопровід «Північний потік – 2»

Головними викликами для дипломатії України є газогін «Північний потік – 2», війна на Донбасі та російська окупація Криму. При цьому країна має багато друзів, і Європа хотіла б, щоб після проведення реформ Україна стала її частиною. Про це напередодні святкування 30-річчя незалежності України заявив член Шотландської національної партії, депутат Британського парламенту, кавалер ордена «За заслуги» III ступеня в Україні Стюарт Макдональд. Про це пише Апостроф.

«Якщо бути чесним, головний виклик – це «Північний потік – 2» і просто неймовірне рішення Білого дому і Берліна. І воно залишиться великим викликом для української зовнішньої політики і її дипломатичного прогресу. Але Україна має багато друзів і її «м'яка» дипломатія дійсно має значення», – сказав британський парламентар.

Основними викликами у зовнішній і внутрішній політиці, на його думку, є війна та окупація Криму. Макдональд також згадав проведення реформ і боротьбу з корупцією.

«Я не розумію, чому у вас критикують дипломатів за відсутність всеосяжної стратегії – це все великі виклики і це те, з чим справляється Україна. Я не думаю, що все так погано, кількість друзів, які підтримують Україну, зростає. Європа хотіла б, щоб Україна стала її частиною в результаті реформ», – зазначив британський депутат.

Нагадаємо, газопровід «Північний потік – 2» – це зброя Росії, заявив президент України Володимир Зеленський. Він пояснив, як саме Москва його використовує і як його застосування може відбитися на українцях.

Читайте також:





