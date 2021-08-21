21 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Нічого сьогодні не піднімайте на перехрестях

Сьогодні сильні вітри, кажуть, з'являються з нізвідки

21 серпня відзначаються такі свята і пам'ятні дати:

Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму

Всесвітній день бездомних тварин

Свято заснували на початку 1990-х років на підтримку ініціатив волонтерських організацій із захисту домашніх тварин, які залишилися без нагляду. Воно відзначається у третю суботу серпня.

На відміну від «Всесвітнього дня тварин», що відзначається 4-го жовтня і стосується переважно проблем захисту всіх тварин, особливо зникаючих видів, «День бездомних тварин» акцентує на проблемах, що виникають у наших колишніх улюблених вихованців.

День Мирона Вітрогона

21 серпня Православна церква вшановує пам'ять святителя Мирона-чудотворця, єпископа Критського.

Історія

В молоді роки Мирон Критський був сімейною людиною, займався землеробством. Він прославився своєю добротою, надавав допомогу всім, хто до нього звертався. Одного разу, заставши злодіїв на своєму току, святий допоміг їм підняти на плечі мішки з зерном. Великодушність Мирона засоромила злодіїв і вони стали вести праведне життя.

Критяни, які глибоко шанують святого, попросили його прийняти сан пресвітера в місті Равка, а пізніше обрали його єпископом Криту. Святитель отримав дар чудотворення.

Традиції та обряди

За часів язичництва на Русі вважали, що 21 серпня гуляли сильні вітри, які виникали нібито з нізвідки і закручувалося з пилу, листочків і гілочок. «Вітри-вітрогони пил погнали по білому світу, заголосили по красну літа», – говорили предки. Вони вважали, що вітри починаються або закінчуються за велінням бога вітру Стрибога.

Після прийняття християнства на Русі свято залишилося, але вітер вже став сприйматися як «Божий подих». А оскільки 21 серпня згадували Мирона Критського, то слов'янське свято було перейменовано і отримало назву Мирон Вітродуй або Вітрогон.

Цього дня люди виходили в ліс збирати ожину. Ягода була дуже соковитою, кисло-солодкою і дуже корисною. Знаючи про її властивості, її використовували як протизастудний і жарознижуючий засіб. З ягоди робили різні заготовки на зиму, пекли пироги і робили вино. А з листя заварювали чай.

А ще в цей день ворожили на мрію і бажання стоячи на перехресті: якщо після задуманого на вас подув сильний вітер в обличчя, то скоро все збудеться.

Дівчата і хлопці займалися ворожінням на кохану людину. Відуни могли наводити нудьгу на інших і навіть насилати хвороби.

Більшість з цих «процедур» проводили саме на перехрестях доріг, коли дув вітер. Через це на Мирона не рекомендується нічого піднімати з землі на перехрестях.

Народні прикмети:

Який Мирон, такий і січень.

Якщо вранці туман і роса, значить, погода буде хороша.

Паморозь вранці обіцяє хороший врожай наступного року.

Якщо вода у водоймах опівдні тиха, значить, осінь буде спокійна, а зима м'яка.

Великий урожай ягід в лісі – до холодної зими.

Горобина горить вогнем – до морозної зими.

Негода в цей день буде мати затяжний характер і протримається до Бабиного літа.

На Мирона Вітрогона опеньки і брусниця в лісі з'являються.

Що не можна робити 21 серпня:

Не варто займатися домашніми клопотами.

Не можна будувати плани на далеке майбутнє.

Не можна мити в будинку підлоги. Вважається, що якщо почати мити підлогу, разом з брудом можна вимити щастя і достаток.

Не треба приймати важливих рішень, укладати угоди.

Іменинники 21 серпня:

Герман, Григорій, Омелян, Зосим, Касьян, Леонід, Мирон, Микола, Федір.

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