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Чому Росія стала частіше застосовувати авіабомби: роз’яснення Повітряних сил

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чому Росія стала частіше застосовувати авіабомби: роз’яснення Повітряних сил
фото ілюстративне

Окупанти можуть скидати свої авіабомби на відстані 50 км і більше, не доходячи до нашого кордону

Російські загарбники мають великий запас авіаційних бомб. При цьому переробити їх на керовані ворогу дешевше і швидше, ніж виробляти ракети. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Речник зазначив, що окупанти можуть скидати свої авіабомби на відстані 50 км і більше, не доходячи до нашого кордону. Тож Україна має насамперед мати засоби, аби вражати літаки, які випускають ці бомби.

«Це нові виклики й загрози для нас. Як бачимо, в цій війні все більше і більше з’являється новітнього озброєння, яке починає активно застосовуватись. Це і дрони-камікадзе, і багато іншого. Що таке авіаційні бомби, ми вже добре бачили і в Ізюмі, і в Маріуполі», – зазначив Ігнат.

Ігнат зазначив, що це нові виклики для України. Адже бомби типу «ФАБ – 500» у росіян є в достатній кількості. Вони потребують мінімальної доробки, встановлення крил і системи навіть примітивної навігації, і таким чином стають плануючими.

ЗСУ теж використовують подібні бомби, але їх у нас не так багато.

Нагадаємо, російські окупанти вночі 24 березня атакували Сумську область винищувачами Су-35, випустили понад 10 керованих авіабомб.  Згодом голова Білопілля Юрій Зарко розповів в коментарі «Суспільному», що внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще одна в тяжкому стані в лікарні, в сотні будинків вибиті вікна.

Теги: бомбардування росія окупанти Україна

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