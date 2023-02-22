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США постачають Україні авіабомби з GPS-наведенням – Bloomberg

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
США постачають Україні авіабомби з GPS-наведенням – Bloomberg
MQ-9 Reaper, озброєний Jdam
фото: Paul Labbe/US Air Force

Модифікація боєприпаса, який відправляє Україні США, здатна вражати цілі на відстані понад 70 км

США передають Україні бомбу далекого радіусу дії з GPS-наведенням виробництва Boeing, яка здатна вражати цілі на відстані до 72 км. Про це повідомляє Bloomberg.

Пентагон офіційно не визнав, що відправляє модифіковану версію далекобійного снаряду для прямої атаки, заявивши лише, що він відправить «високоточні авіаційні боєприпаси» в рамках пакета на 1,85 млрд доларів, про який було оголошено 21 грудня.

Два джерела агентства, знайомі з цим питанням, підтвердили наявність зброї Jdam підвищеної дальності дії, відомої як Jdam-ER. Вони просили не називати їхніх імен, бо подробиці не повідомляються.

Водночас представниця Пентагону Келлі Флінн заявила, що США не ідентифікуватимуть боєприпас, пославшись на оперативну безпеку. Комплекти Jdam використовуються військово-повітряними силами та військово-морськими силами США та були продані більш ніж у 26 країнах.

Jdam-ER може встановлюватись на некеровані бомби вагою до однієї тонни. Після скидання бомба розкриває крила, що дозволяє пролітати до 72 км і потроїти дальність дії оригінальної зброї. Боєприпас Jdam підвищеної дальності був розроблений у співпраці з Королівськими ВПС Австралії.

Комплекти підвищеної дальності можуть використовуватися для атаки передових російських позицій або тилових районів.

20 січня компанія Boeing отримала замовлення від ВПС на суму 40,5 млн доларів в межах чинного контракту Jdam. Робота має завершитися до 30 червня.

Повідомляється, що США та Україна розробили метод, за допомогою якого українські винищувачі радянських зразків можуть програмувати та запускати Jdam-ER.

Нагадаємо, 20 лютого під час візиту до Києва президент США Джо Байден оголосив новий пакет військової допомоги для України. Загальна сума підтримки оцінюється майже в 500 мільйонів доларів.

Зокрема, у пакет допомоги увійшли: додаткові боєприпаси для реактивної системи залпового вогню Himars; артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів; мінометні снаряди калібру 120 міліметрів; чотири радіолокаційні системи; додаткові ПТРК Javelin і підривні снаряди до них; бойові машини піхоти Bradley; близько 2000 протитанкових ракет; протипіхотні міни Claymore.

Теги: США Україна боєприпаси

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