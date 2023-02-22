США постачають Україні авіабомби з GPS-наведенням – Bloomberg

Модифікація боєприпаса, який відправляє Україні США, здатна вражати цілі на відстані понад 70 км

США передають Україні бомбу далекого радіусу дії з GPS-наведенням виробництва Boeing, яка здатна вражати цілі на відстані до 72 км. Про це повідомляє Bloomberg.

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Пентагон офіційно не визнав, що відправляє модифіковану версію далекобійного снаряду для прямої атаки, заявивши лише, що він відправить «високоточні авіаційні боєприпаси» в рамках пакета на 1,85 млрд доларів, про який було оголошено 21 грудня.

Два джерела агентства, знайомі з цим питанням, підтвердили наявність зброї Jdam підвищеної дальності дії, відомої як Jdam-ER. Вони просили не називати їхніх імен, бо подробиці не повідомляються.

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Водночас представниця Пентагону Келлі Флінн заявила, що США не ідентифікуватимуть боєприпас, пославшись на оперативну безпеку. Комплекти Jdam використовуються військово-повітряними силами та військово-морськими силами США та були продані більш ніж у 26 країнах.

Jdam-ER може встановлюватись на некеровані бомби вагою до однієї тонни. Після скидання бомба розкриває крила, що дозволяє пролітати до 72 км і потроїти дальність дії оригінальної зброї. Боєприпас Jdam підвищеної дальності був розроблений у співпраці з Королівськими ВПС Австралії.

Комплекти підвищеної дальності можуть використовуватися для атаки передових російських позицій або тилових районів.

20 січня компанія Boeing отримала замовлення від ВПС на суму 40,5 млн доларів в межах чинного контракту Jdam. Робота має завершитися до 30 червня.

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Повідомляється, що США та Україна розробили метод, за допомогою якого українські винищувачі радянських зразків можуть програмувати та запускати Jdam-ER.

Нагадаємо, 20 лютого під час візиту до Києва президент США Джо Байден оголосив новий пакет військової допомоги для України. Загальна сума підтримки оцінюється майже в 500 мільйонів доларів.

Зокрема, у пакет допомоги увійшли: додаткові боєприпаси для реактивної системи залпового вогню Himars; артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів; мінометні снаряди калібру 120 міліметрів; чотири радіолокаційні системи; додаткові ПТРК Javelin і підривні снаряди до них; бойові машини піхоти Bradley; близько 2000 протитанкових ракет; протипіхотні міни Claymore.