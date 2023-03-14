Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Військові РФ, які бомбардували Україну: The Guardian показала спеціальну дошку

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Військові РФ, які бомбардували Україну: The Guardian показала спеціальну дошку
Є імена та фотографії низки осіб, щодо яких в Україні триває слідство через їхню можливу причетність до військових злочинів
фото: The Guardian

На мапі вказано сотні російських військових злочинців аж до Володимира Путіна

Українські прокурори зібрали сотні даних на російських військових злочинців за їхню агресію в Україні і позначають їх на спеціальній дошці. Серед злочинців РФ як високопосадовці, включаючи міністра оборони Сергія Шойгу, так й інші командири нижчих рангів, наприклад, відомі полковники, які відповідали за одні із найжорстокіших ракетних атак на Україну. Про це пише газета The Guardian, яка отримала доступ до цієї мапи. 

Створена правоохоронцями України дошка – це детальна схема всього російського військового командування в Україні розмірами 4 м завширшки і 1,5 м заввишки, зазначає видання.

«Є імена та фотографії низки осіб, щодо яких в Україні триває слідство через їхню можливу причетність до військових злочинів. На мапі зображені сотні російських військових, розділені по полках, аж до верховного головнокомандувача Володимира Путіна», – пише The Guardian.

Так, у переліку значиться генерал-полковник РФ Михайло Мізинцев, відомий як «маріупольський м'ясник». За словами військових експертів, під час знищення Маріуполя у 2022-му російський військовий чиновник використав частину досвіду, отриманого в Сирії, де керував жорстокими бомбардуваннями, які зруйнували більшу частину Алеппо. Щодо нього в березні 2022 року британський уряд запровадив санкції.

За даними видання, також у переліку фігурує російський генерал-полковник Олександр Журавльов, який допомагав Мізінцеву під час бомбардувань Алеппо у 2016 році. За численними повідомленнями, Журавльов був єдиним російським офіцером, який міг підписати наказ про обстріл Харкова з російського Бєлгорода касетними реактивними снарядами «Смерч», заборонених у більшості країн світу. Касетні боєприпаси були виявлені в цивільних районах, де не було ні особового складу, ні військової інфраструктури.

Після успішного контрнаступу української армії у Харківській області Журавльова було звільнено Кремлем та замінено генерал-лейтенантом Романом Бердниковим.

Серед осіб, занесених до списку російських військових злочинців, значиться і 40-річний Азатбек Омурбеков, який керував окупаційними військами, які вчиняли вбивства, зґвалтування та тортури мирних жителів й серію інших злочинів на Київщині, зокрема, в Гостомелі, Бучі, Бородянці. За що Омурбеков отримав прізвисько «м'ясник Бучі».

Де зараз перебуває російський злочинець, незрозуміло. У деяких джерелах йдеться про те, що після втечі з Київської області Омурбеков перекинув своїх солдатів до Білорусі. Однак, за іншими даними, згодом він дійшов до Бєлгорода, звідки приєднався до інших полків в операціях на Харківщині.

Також у переліку згадується і 51-річний полковник Олег Тимошин, який керує окупантами, котрі 27 червня скинули протикорабельну ракету Х-22 на великий торговий центр «Амстор»  у місті Кременчук, внаслідок чого будівля перетворилася на купу уламків і вщент вигоріла. Тоді окупанти вбили щонайменше 20 людей, постраждали понад 55 осіб.

Нагадаємо, триває 384-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Попри значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили понад 100 ворожих атак на зазначених напрямках. 

Читайте також: Трибунал над Росією: Банкова повідомила про перші кроки
Теги: геноцид окупанти трибунал росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скріншот відео
Усик прочитав на камеру вірш про воїна, якого розстріляли за слова «Слава Україні»
7 березня, 13:57
Авіація ЗСУ завдала вісім ударів по районах зосередження противника
Авіація ЗСУ завдала вісім ударів по районах зосередження противника
14 лютого, 18:20
Дипломати закликають делегації інших країн долучитися до бойкоту Асамблеї
Українська делегація бойкотує Парламентську Асамблею ОБСЄ
22 лютого, 11:14
Скільки людей загинуло від рук росіян під час окупації Київщини: поліція назвала моторошні цифри
Скільки людей загинуло від рук росіян під час окупації Київщини: поліція назвала моторошні цифри
25 лютого, 03:38
СБУ викрила «крота» серед своїх працівників
СБУ викрила «крота» серед своїх працівників
9 березня, 12:17
Станом на 10 березня 821 російська ракета вже випущена по нашій країні
Скільки ракет РФ випустила по Україні: Резніков назвав приголомшливу цифру
11 березня, 18:06
Окупанти за минулу добу 29 разів обстріляла Херсонщину: є жертви та поранені
Окупанти за минулу добу 29 разів обстріляла Херсонщину: є жертви та поранені
12 березня, 08:36
Олександр Мацієвський з кінця грудня вважався зниклим безвісти
Зеленський присвоїв звання Героя України військовому, якого на камеру розстріляли окупанти
12 березня, 20:31
За добу ЗСУ відбили понад 100 ворожих атак на Донбасі
Окупанти використовують тактику терору та безуспішно атакують на п’ятьох напрямках
Сьогодні, 06:46

Соціум

Військові РФ, які бомбардували Україну: The Guardian показала спеціальну дошку
Військові РФ, які бомбардували Україну: The Guardian показала спеціальну дошку
Росія будуватиме дерев'яні багатоповерхівки: Путін назвав це «ефективним» рішенням
Росія будуватиме дерев'яні багатоповерхівки: Путін назвав це «ефективним» рішенням
Росія включила режим економії на полі бою: британська розвідка розкрила деталі
Росія включила режим економії на полі бою: британська розвідка розкрила деталі
Наслідки землетрусів у Туреччині. Ердоган озвучив головне завдання
Наслідки землетрусів у Туреччині. Ердоган озвучив головне завдання
У пащу до лева: росіяни масово скуповують тури до Зімбабве
У пащу до лева: росіяни масово скуповують тури до Зімбабве
Мінськ і Тегеран відновлюють пряме авіасполучення
Мінськ і Тегеран відновлюють пряме авіасполучення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Вигнання з Лаври. Онуфрій закликав примиритися з Росією?
26K
Російського льотчика-підполковника, який бомбив Харківщину, звільнено від покарання: деталі
18K
14 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
Ядерні підводні човни проти амбіцій Китаю. Три країни оголосили історичне рішення
14K
Проросійська пропагандистка приїхала в Одесу
12K
Розпухлий Кадиров, Путін вчепився у стіл: кадри зустрічі двох злочинців (відео)

Новини

Від агресії РФ постраждали майже 22 тис. цивільних українців
Сьогодні, 07:47
ЄС розробляє закон про «іноземних агентів»
Сьогодні, 07:22
Європейські боєприпаси для України та тиск США на Китай: головні новини за ніч
Сьогодні, 07:16
В ISW розкрили роль чеченців у війні Росії проти України
Сьогодні, 06:45
Мобілізація в Росії: аналітики ISW розкрили плани Кремля
Сьогодні, 06:35
Україна отримала від Данії ракети Harpoon: деталі
Сьогодні, 06:31

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту