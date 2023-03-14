Військові РФ, які бомбардували Україну: The Guardian показала спеціальну дошку

Є імена та фотографії низки осіб, щодо яких в Україні триває слідство через їхню можливу причетність до військових злочинів

На мапі вказано сотні російських військових злочинців аж до Володимира Путіна

Українські прокурори зібрали сотні даних на російських військових злочинців за їхню агресію в Україні і позначають їх на спеціальній дошці. Серед злочинців РФ як високопосадовці, включаючи міністра оборони Сергія Шойгу, так й інші командири нижчих рангів, наприклад, відомі полковники, які відповідали за одні із найжорстокіших ракетних атак на Україну. Про це пише газета The Guardian, яка отримала доступ до цієї мапи.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Створена правоохоронцями України дошка – це детальна схема всього російського військового командування в Україні розмірами 4 м завширшки і 1,5 м заввишки, зазначає видання.

«Є імена та фотографії низки осіб, щодо яких в Україні триває слідство через їхню можливу причетність до військових злочинів. На мапі зображені сотні російських військових, розділені по полках, аж до верховного головнокомандувача Володимира Путіна», – пише The Guardian.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, у переліку значиться генерал-полковник РФ Михайло Мізинцев, відомий як «маріупольський м'ясник». За словами військових експертів, під час знищення Маріуполя у 2022-му російський військовий чиновник використав частину досвіду, отриманого в Сирії, де керував жорстокими бомбардуваннями, які зруйнували більшу частину Алеппо. Щодо нього в березні 2022 року британський уряд запровадив санкції.

За даними видання, також у переліку фігурує російський генерал-полковник Олександр Журавльов, який допомагав Мізінцеву під час бомбардувань Алеппо у 2016 році. За численними повідомленнями, Журавльов був єдиним російським офіцером, який міг підписати наказ про обстріл Харкова з російського Бєлгорода касетними реактивними снарядами «Смерч», заборонених у більшості країн світу. Касетні боєприпаси були виявлені в цивільних районах, де не було ні особового складу, ні військової інфраструктури.

Після успішного контрнаступу української армії у Харківській області Журавльова було звільнено Кремлем та замінено генерал-лейтенантом Романом Бердниковим.

Серед осіб, занесених до списку російських військових злочинців, значиться і 40-річний Азатбек Омурбеков, який керував окупаційними військами, які вчиняли вбивства, зґвалтування та тортури мирних жителів й серію інших злочинів на Київщині, зокрема, в Гостомелі, Бучі, Бородянці. За що Омурбеков отримав прізвисько «м'ясник Бучі».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Де зараз перебуває російський злочинець, незрозуміло. У деяких джерелах йдеться про те, що після втечі з Київської області Омурбеков перекинув своїх солдатів до Білорусі. Однак, за іншими даними, згодом він дійшов до Бєлгорода, звідки приєднався до інших полків в операціях на Харківщині.

Також у переліку згадується і 51-річний полковник Олег Тимошин, який керує окупантами, котрі 27 червня скинули протикорабельну ракету Х-22 на великий торговий центр «Амстор» у місті Кременчук, внаслідок чого будівля перетворилася на купу уламків і вщент вигоріла. Тоді окупанти вбили щонайменше 20 людей, постраждали понад 55 осіб.

Нагадаємо, триває 384-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Попри значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили понад 100 ворожих атак на зазначених напрямках.