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Німеччина передасть Україні 14 наземних безпілотників 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Німеччина передасть Україні 14 наземних безпілотників 
Воєнні машини будуть мати спеціальне обладнання від французького виробника 
фото з відкритих джерел

THeMIS призначені для перевезення поранених та розчищання доріг

Розробник робототехніки та автономних систем Milrem Robotics, що базується в Естонії, та німецька оборонна компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) підписали контракт на поставку в Україну 14 безпілотних наземних транспортних засобів (UGV) THeMIS. Про це повідомили на сайті естонської компанії.

Із 14 транспортних засобів сім будуть призначені для евакуації поранених та будуть поставлені в Україну до кінця цього року. Решта сім будуть поставлені в другому кварталі 2023 року й призначатимуться для очищення доріг. Для цього вони матимуть спеціальне обладнання від французького виробника CNIM Systèmes Industriels.

Закупівлю наземних безпілотників фінансує міністерство оборони Німеччини.

«Евакуація поранених і розчищення маршруту – це два трудомісткі види діяльності, які вимагають залучення кількох людей, які залишаються під постійною загрозою ворожого вогню. Автоматизація цих завдань за допомогою безпілотних транспортних засобів зменшує цю небезпеку та дозволяє більшій кількості військових залишатися в безпечній зоні або виконувати більш важливі завдання», – пояснив директор з оборонних досліджень і розробок Milrem Robotics Юрі Паюсте.

Німеччина передасть Україні 14 наземних безпілотників  фото 1

У компанії зазначили, що цього року Milrem Robotics передала українській благодійній організації один THeMIS для евакуації поранених, який виявився цінним активом. 

Безпілотник THeMIS від Milrem Robotics – це багатоцільовий гусеничний транспортний засіб, який можна оснащувати різними системами. Він має камери, які дозволяють перевіряти небезпечні зони і зайвий раз не піддавати небезпеці військових. Нагадуємо, що німецька компанія KMW придбала частку естонського виробника наземних безпілотників Milrem Robotics у 2021 році. 

THeMIS управляється за допомогою пульта дистанційного керування. Його можна запрограмувати на самостійне переміщення між різними точками. За інформацією розробника, швидкість комплексу становить 25 км/год.

Машина має компактні розміри: завдовжки 240 см, завширшки 200 см та заввишки 115 см. При спорядженій масі 1635 кг має номінальну вантажопідйомність 750 кг, а максимальну 1200 кг. Заявлений час автономної роботи до 15 годин, а виключно на електроприводі до 1,5 години. Джерелом живлення для цієї техніки можуть слугувати або свинцево-кислотні, або літій-іонні акумуляторні батареї.

Нагадаємо, Франція надала Україні реактивну систему залпового вогню.

Крім того, Україна отримала 30 бойових машин піхоти від Словаччини.

Теги: евакуація машини Німеччина безпілотник

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