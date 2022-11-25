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«Стабільно кладемо батальйон». Арестович розповів про щоденні втрати окупантів

Альона Боженко
glavcom.ua
«Стабільно кладемо батальйон». Арестович розповів про щоденні втрати окупантів
Арестович розповів про щоденні втрати армії РФ
фото ілюстративне

Йдеться про втрати ворога в живій силі у вигляді безповоротних та санітарних – убитими та пораненими

Окупанти в Україні щодня втрачають на фронтах убитими та пораненими близько 400-600 солдатів. Про це розповів радник Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі «Фейгін LIVE».

«Коли активні бойові дії - буває до тисячі на день убитих і поранених у російської армії. Коли не активні - до 600-400. Нижче за 400 я взагалі такого не пам'ятаю», – розповів він.

Арестович уточнив, що йдеться про втрати ворога в живій силі у вигляді безповоротних та санітарних – убитими та пораненими.

«Багато, загалом. Починаються активні бойові дії, або з їхнього боку, або з нашого, різко полізло у них вгору. Ми стабільно кладемо зараз батальйон. Це переважно на напрямі Соледар – Бахмут. Там вони все одно посилають хвилями атаки, з відповідним результатом», – зазначив радник ОП.

Також за словами радника Офісу президента, на напрямі Соледар – Бахмут, погано навчених мобілізованих росіян уже не менше ніж 50%.

«Вони основний кістяк військ зараз представляють. Кадрові виведені на російську і білоруську території, і відновлюються зараз для майбутніх звершень. За рахунок тих же мобілізованих. А на 1-й і 2-й лініях не менше 50% мобілізованих, може і 60% десь», – розповів він.

Також Арестович додав, що наразі у рашистів на фронті основне навантаження – це найманці з приватних військових компаній та «частково мобілізовані».

«Кадрових менше. Мобіки зараз тягнуть основне навантаження війни, погано навчені... Рівень бойових дій упав. Але їх просто багато – вони наситили фронт», – сказав радник ОП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мобілізовані РФ видають свої позиції. Російські мобілізовані на Донбасі погано екіпіровані і щоб зігрітися, палять багаття, таким чином розкриваючи свої позиції для артилерії Сил оборони.

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