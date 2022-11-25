«Стабільно кладемо батальйон». Арестович розповів про щоденні втрати окупантів

Йдеться про втрати ворога в живій силі у вигляді безповоротних та санітарних – убитими та пораненими

Окупанти в Україні щодня втрачають на фронтах убитими та пораненими близько 400-600 солдатів. Про це розповів радник Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі «Фейгін LIVE».

«Коли активні бойові дії - буває до тисячі на день убитих і поранених у російської армії. Коли не активні - до 600-400. Нижче за 400 я взагалі такого не пам'ятаю», – розповів він.

Арестович уточнив, що йдеться про втрати ворога в живій силі у вигляді безповоротних та санітарних – убитими та пораненими.

«Багато, загалом. Починаються активні бойові дії, або з їхнього боку, або з нашого, різко полізло у них вгору. Ми стабільно кладемо зараз батальйон. Це переважно на напрямі Соледар – Бахмут. Там вони все одно посилають хвилями атаки, з відповідним результатом», – зазначив радник ОП.

Також за словами радника Офісу президента, на напрямі Соледар – Бахмут, погано навчених мобілізованих росіян уже не менше ніж 50%.

«Вони основний кістяк військ зараз представляють. Кадрові виведені на російську і білоруську території, і відновлюються зараз для майбутніх звершень. За рахунок тих же мобілізованих. А на 1-й і 2-й лініях не менше 50% мобілізованих, може і 60% десь», – розповів він.

Також Арестович додав, що наразі у рашистів на фронті основне навантаження – це найманці з приватних військових компаній та «частково мобілізовані».

«Кадрових менше. Мобіки зараз тягнуть основне навантаження війни, погано навчені... Рівень бойових дій упав. Але їх просто багато – вони наситили фронт», – сказав радник ОП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мобілізовані РФ видають свої позиції. Російські мобілізовані на Донбасі погано екіпіровані і щоб зігрітися, палять багаття, таким чином розкриваючи свої позиції для артилерії Сил оборони.