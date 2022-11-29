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Переговори Україна-РФ: Штайнмаєр пояснив, чим небезпечне перемир'я

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Переговори Україна-РФ: Штайнмаєр пояснив, чим небезпечне перемир'я
Штайнмаєр засудив російські атаки на мирну цивільну інфраструктуру
фото: polskieradio.pl

Штайнмаєр: «Перемир'я зараз означатиме, що Росія залишить собі окуповану територію»

Мирні перемовини між Україною та Росією на даному етапі війни неприпустимі, оскільки вони легітимізують втрату українських територій. Про це заявив Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр в інтерв’ю Deutsche Welle.

«Усі рекомендації укласти перемир'я зараз, звісно, несерйозні, тому що перемир'я на даному етапі виправдало б несправедливість, яка вже сталася. Перемир'я зараз означатиме, що Росія залишить собі окуповану територію. Це означає, що порушені кордони, зневажається міжнародне право і відбувається захоплення земель – що все це буде дозволено», – наголосив німецький президент.

Окрім того, Штайнмаєр засудив російські атаки на мирну цивільну інфраструктуру та мирних громадян України. «На мою думку, це – частина воєнної стратегії, яку ми тут бачимо. Ми маємо не просто жорстоку, агресивну війну, яка ведеться проти української армії. Але ми маємо – і це стає помітніше, чим ближче до зими – жорстоку атаку на критичну інфраструктуру і, звичайно, на мирне населення», – зауважив президент Німеччини.

Нагадаємо, Після візиту в Україну президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що в Україні «все набагато страшніше», ніж вважають люди у Німеччині. 

Раніше Штайнмаєр заявляв, що Україна повинна сама приймати рішення про переговори з Росією про припинення вогню. 

Теги: росія Німеччина війна Штайнмайєр Україна переговори

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