Україна отримала від Німеччини нову партію військової допомоги

Західні партнери продовжують надавати військову допомогу Україні, яка протистоїть російській агресії

Німеччина надала Україні нову партію військової допомоги. Минулого тижня 10 танкових тягачів M1070 Oshkosh, також Берлін передав 53 захищені автомобілі для Прикордонної служби України. Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду ФРН.

Також зазначається, що Німеччина готує для відправки в Україну ще 14 гусеничних машин з дистанційним керуванням для підтримки забезпечення.

Зазначимо, Німеччина проводить переговори з союзниками щодо спрямування комплексів протиповітряної оборони Patriot, передача яких планувалася Польщі, безпосереднього в Україну у відповідь на прохання Варшави. Раніше міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт сказала, що використання оборонних систем НАТО за межами території Альянсу має бути узгоджене всіма державами-членами.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина передала Україні партію боєприпасів для реактивних систем залпового вогню MARS II. Також в рамках військової допомоги Київ отримав: 24 кулемети MG3 для броньованих евакуаційних машин, запчастини для великокаліберних кулеметів М2, 17 автомобілів для прикордонного захисту, 10 датчиків та глушників проти дронів, 20 розширювачів частотного діапазону для антидронових пристроїв та іншу техніку.