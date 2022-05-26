Чому українські війська залишили Рубіжне: захисник міста назвав дві причини

Окупанти фактично знищили Рубіжне

Рубіжне українські підрозділи змушені були залишити, оскільки в ньому уже неможливо було оборонятися. Про це командир батальйону «Свобода», капітан Національної гвардії Петро Кузик, який одним із останніх залишив місто, розповів у інтерв’ю «Українській правді».

За словами Кузика, рашисти намагалися взятии Рубіжне 9 травня, до Дня перемоги і параду на Красній площі. Але оборонці міста не дали їм цього зробити. «Якщо зазвичай вони за день втрачали 2-3 танки і 20-30 людей, то в цей день вони втратили десятки машин, а піхоту ми навіть не рахували», – пояснив комбат «Свободи».

Тому окупанти розбомбили Рубіжне. Петро Кузик пояснив, що саме ці масовані обстріли стали однією із причин відходу українських військ: «Були стерті всі будівлі, у яких можна закріпитися».

Крім того, командир батальйону «Свобода» дорікнув іншому підрозділу, який захищав Рубіжне: «На жаль, наші сусіди, які утримували правий фланг – а це вже було за містом, у лісі, – вони відійшли і нам забули повідомити, що просто не витримують таких обстрілів».

Після цього ворожі підрозділи зайшли у тил, і батальйон «Свобода» фактично опинився у оточенні. Після цього, за наказом штабних командирів, військовослужбовці батальйону почали виходити з міста.

Під час виходу, за словами Кузика, не обійшлося без проблем. «Машини, які мали в першій половині ночі евакуйовувати озброєння, не прийшли, тому наступні, які вже мали вивозити людей, вивозили зброю. Ми не могли залишити її ворогу», – розповів командир «Свободи», пояснивши, що військові виходили уже зранку, «як могли».

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив 20 травня, що Рубіжне повністю зруйноване, уцілілих будинків немає, місто доведеться відбудовувати з нуля.