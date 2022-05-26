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    Події в Україні

    Чому українські війська залишили Рубіжне: захисник міста назвав дві причини

    Командир батальйону &laquo;Свобода&raquo; Петро Кузик (ліворуч) пояснив, чому українські війська не втримали Рубіжне - Чому українські війська залишили Рубіжне: захисник міста назвав дві причини

    Командир батальйону «Свобода» Петро Кузик (ліворуч) пояснив, чому українські війська не втримали Рубіжне

    фото: Facebook Кузика

    Окупанти фактично знищили Рубіжне

    Рубіжне українські підрозділи змушені були залишити, оскільки в ньому уже неможливо було оборонятися. Про це командир батальйону «Свобода», капітан Національної гвардії Петро Кузик, який одним із останніх залишив місто, розповів у інтерв’ю «Українській правді».

    За словами Кузика, рашисти намагалися взятии Рубіжне 9 травня, до Дня перемоги і параду на Красній площі. Але оборонці міста не дали їм цього зробити. «Якщо зазвичай вони за день втрачали 2-3 танки і 20-30 людей, то в цей день вони втратили десятки машин, а піхоту ми навіть не рахували», – пояснив комбат «Свободи».

    Тому окупанти розбомбили Рубіжне. Петро Кузик пояснив, що саме ці масовані обстріли стали однією із причин відходу українських військ: «Були стерті всі будівлі, у яких можна закріпитися».

    Крім того, командир батальйону «Свобода» дорікнув іншому підрозділу, який захищав Рубіжне: «На жаль, наші сусіди, які утримували правий фланг – а це вже було за містом, у лісі, – вони відійшли і нам забули повідомити, що просто не витримують таких обстрілів».

    Після цього ворожі підрозділи зайшли у тил, і батальйон «Свобода» фактично опинився у оточенні. Після цього, за наказом штабних командирів, військовослужбовці батальйону почали виходити з міста.

    Під час виходу, за словами Кузика, не обійшлося без проблем. «Машини, які мали в першій половині ночі евакуйовувати озброєння, не прийшли, тому наступні, які вже мали вивозити людей, вивозили зброю. Ми не могли залишити її ворогу», – розповів командир «Свободи», пояснивши, що військові виходили уже зранку, «як могли».

    Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив 20 травня, що Рубіжне повністю зруйноване, уцілілих будинків немає, місто доведеться відбудовувати з нуля.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Чому українські війська залишили Рубіжне: захисник міста назвав дві причини