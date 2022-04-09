Хімічна атака в Рубіжному: окупанти труять самі себе (фото)

Загрози життю населення Рубіжного немає

Хмару випарів азотної кислоти внаслідок удару російських окупантів по цистерні в Рубіжному вітром віднесло до позицій рашистів під Кудряшівкою та Варварівкою. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

«Пари від вибуху цистерни з 4 тоннами азотної кислоти розповсюдилися в районі позицій росіян під Кудряшівкою та Варварівкою», - написав він.

Вибух цистерни з неконцентрованою азотною кислотою стався о 17:09 внаслідок російського обстрілу промислової зони. Загрози життю населення немає, запевнив Гайдай.

«Воювати росіяни не вміють - не розрахували навіть напрямок вітру», - зазначив він.

Раніше стало відомо, що сьогодні у місті Рубіжне російські військові влучили зі зброї в цистерну з азотною кислотою й влаштували справжню хімічну атаку.

Нагадаємо, Україна отримала антидот до бойових отруйних речовин.

На запит МОЗ України гуманітарна організація Direct Relief надіслала 220 тис. ампул препарату, який можна застосувати для пом'якшення наслідків застосування хімічної зброї.