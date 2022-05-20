Рубіжне розділило долю Маріуполя: місто зруйноване, у дворах – кладовища (фото)
Місто треба будувати майже з нуля
«Рубіжне розділило долю Маріуполя. Промислове місто зруйновано вщент, вцілілих будівель немає, багато будинків відновити неможливо. У дворах - кладовища. До війни тут проживали більше 60 тисяч мешканців, працювали на заводах, у бюджетній сфері, у розвинутому малому підприємництві», – йдеться у повідомленні.
Він наголосив, що тепер це місто будемо будувати майже з нуля. «Переможемо. Сумніву нема. Покараємо за смерті наших людей і руйнування наших міст… Рубіжани, будьте певні – відбудуємося!», – підкреслив керівник ОВА.
Нагадаємо, російські загарбники ведуть активні бої біля Лисичанська і Сєвєродонецька. За минулу добу в обласному центрі 12 загиблих, по Луганщині понад 60 зруйнованих будинків. Нагадаємо, розпочалась вісімдесят шоста доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Противник веде наступальну операцію у районах населених пунктів Лисичанськ і Сєверодонецьк.