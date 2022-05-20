Рубіжне розділило долю Маріуполя: місто зруйноване, у дворах – кладовища (фото)

До війни у Рубіжному проживало більше 60 тисяч мешканців

Місто треба будувати майже з нуля

Луганська область постійно потерпає від обстрілів російських окупантів. Найбільше дістається мусту Рубіжне, яке практично зруйноване від ворожих снарядів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Рубіжне розділило долю Маріуполя. Промислове місто зруйновано вщент, вцілілих будівель немає, багато будинків відновити неможливо. У дворах - кладовища. До війни тут проживали більше 60 тисяч мешканців, працювали на заводах, у бюджетній сфері, у розвинутому малому підприємництві», – йдеться у повідомленні.

Він наголосив, що тепер це місто будемо будувати майже з нуля. «Переможемо. Сумніву нема. Покараємо за смерті наших людей і руйнування наших міст… Рубіжани, будьте певні – відбудуємося!», – підкреслив керівник ОВА.

Нагадаємо, російські загарбники ведуть активні бої біля Лисичанська і Сєвєродонецька. За минулу добу в обласному центрі 12 загиблих, по Луганщині понад 60 зруйнованих будинків. Нагадаємо, розпочалась вісімдесят шоста доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Противник веде наступальну операцію у районах населених пунктів Лисичанськ і Сєверодонецьк.