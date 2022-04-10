Трупи вивозили КамАЗами: в Рубіжному військові знищували до 150 окупантів на день

Окупанти привезли кадирівців, бо нема кому воювати

Росіяни щодня атакують Попасну, Сєвєродонецьк і намагаються «протиснутись» на територію України. Окупанти безуспішно намагаються «просувати» кількістю. Про це в коментарі «24 каналу» заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«У нас була ситуація в Рубіжному, за одну добу наші набивали до 150 орків. 150! Вони потім КамАЗами вивозили трупи», – розповів він.

За його словами, на тимчасово окупованих територіях вже просто закінчуються чоловіки, бо всіх позабирали на війну. Зараз ворог забирає чоловіків навіть зі стратегічних підприємств.

Крім того, окупанти привезли кадирівців та російських солдатів. «Всі вони не термінатори, всі вони вмирають як звичайні люди. Тому били, б'ємо і будемо бити», – підкреслив голова Луганської ОВА.

Як повідомлялося, 10 квітня росіяни знову вгатили ракетами по Сєвєродонецьку та майже повністю знищили місто.

Кількома днями раніше окупаційні війська з артилерії обстріляли Сєвєродонецьк, у місті згоріли 10 багатоповерхівок.

9 квітня у місті Рубіжне російські військові влучили зі зброї в цистерну з азотною кислотою й влаштували справжню хімічну атаку.

Але хмару випарів азотної кислоти внаслідок удару російських окупантів по цистерні в Рубіжному вітром віднесло до позицій рашистів під Кудряшівкою та Варварівкою.